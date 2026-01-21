신동화 의장 "사립유치원 노후 시설 개선·돌봄 인력 지원 노력할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시의회, 사립유치원연합회와 간담회 개최

경기 구리시의회(의장 신동화)는 21일 구리시의회 멀티룸에서 구리시 사립유치원연합회(회장 정은경)와 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 신동화 의장을 비롯한 구리시의회 의원과 사립유치원연합회 소속 원장 6명 등 15여 명이 참석했다.

구리시의회(의장 신동화)가 21일 구리시의회 멀티룸에서 구리시 사립유치원연합회(회장 정은경)와 간담회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시의회 제공

이번 간담회는 아동 보육 및 교육의 일선에 있는 사립유치원 운영과 관련하여 지원이 필요한 부분에 대한 제도개선 및 집행기관과의 협조·협력 방안 등을 논의하기 위해 마련되었다.

이날 간담회에서는 ▲건축물 석면 제거 등 노후 유치원 시설에 대한 환경개선 지원 ▲청소년문화의집 등 관내 공공시설 활용 관련 예약·대관 편의성 제고 ▲돌봄 수요 증가 및 경계선 아동 보호를 위한 어린이집에 준하는 보조인력 지원 ▲사립유치원 입학 아동에 대한 입학준비금 지원 확대 등 사립유치원 운영 및 아동 보육 관련 건의사항을 청취하였으며, 이를 해결하기 위한 심도 있는 토론이 오고 갔다.





신동화 의장은 "안전하고 쾌적한 환경 속에서 우리 아이들이 꿈을 키우는 것이 구리시의 미래를 키우는 것이라는 것에는 생각을 달리하는 사람이 없을 것"이라며 "예산이나 제반 행정사항 등 난점이 많다고는 하지만 예산에 있어서도 아이들을 위해 쓰는 것이 최우선 순위인 만큼, 오늘 간담회를 통해 제안된 사항들이 실천될 수 있도록 구리시의회 의원 모두가 다 함께 노력하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

