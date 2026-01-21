경기북부119 “영하의 추위 뚫고 풍덩”…혹한기 수난구조 훈련 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도북부119특수대응단, ‘2026 동계 수난사고 대비태세’ 확립

경기도북부119특수대응단은 동계 내수면 수난사고 발생 시 신속하고 안전한 구조활동 수행을 위해 2026년 동계 수난사고 대응 훈련을 21일부터 3일간 양주 덕계저수지에서 실시한다고 밝혔다.

경기도북부119특수대응단은 동계 내수면 수난사고 발생 시 신속하고 안전한 구조활동 수행을 위해 2026년 동계 수난사고 대응 훈련을 21일 양주 덕계저수지에서 실시하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공

이번 훈련은 겨울철 결빙 수역 및 저수온 환경에서의 수난사고에 대비해 대응 절차를 숙달하고 얼음 밑 또는 찬물 환경이라는 고위험 조건에서의 실전형 훈련을 통해 대원의 위기 대응능력을 한층 강화했다.

훈련에는 경기도북부119특수대응단 특수구조1·2·3팀 대원 30명이 참여하며 주요 훈련 내용은 ▲얼음 밑 또는 찬물 환경에서의 팀 단위 구조대상자 탐색 및 인양 훈련 ▲구조대원 비상상황 발생 시 신속동료구조팀(RIT) 편성 및 운용 ▲수난사고 대응 수중 드론 등 첨단장비를 활용한 구조 대응 등이다. 훈련은 동계 수난사고 대응 전반에 대한 실전 훈련으로 이뤄진다.

또한, 팀 단위 역할 분담과 협업 체계를 강화해 구조 현장에서의 혼선을 최소화하고 대원 간 유기적인 협조를 통해 보다 안전하고 효율적인 구조활동이 이뤄질 수 있도록 훈련을 구성했다.





권선욱 단장은 "동계 수난사고는 저수온과 결빙으로 인해 구조대원과 요구조자 모두에게 큰 위험이 따른다"며 "이번 훈련을 통해 어떠한 상황에서도 신속하고 안전한 구조활동이 가능하도록 대응능력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

