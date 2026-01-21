강원도 제2청사, 2026년 첫 ‘동남권 발전방안 간담회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 제2청사, 동남권 소통 행보 가속화

지역 현안 해결부터 국비 확보까지

동남권 발전 논의의 장 마련

강원특별자치도 제2청사(글로벌본부)는 21일 삼척시 쏠비치에서 '2026년 제1회 강원 동남권 발전방안 간담회'를 개최하고 새해 첫 지역 발전을 위한 소통 행보에 나섰다.

강원특별자치도 제2청사(글로벌본부)는 21일 삼척시 쏠비치에서 '2026년 제1회 강원 동남권 발전방안 간담회'를 개최하고 있다. 강원도 제공

'강원 동남권 발전방안 간담회'는 지역 현안을 제2청사와 영동·남부권 10개 시군이 함께 고민하고 협력과 연계 발전 전략을 모색하기 위한 회의체다. 지난해에는 7월 태백, 10월 양양에서 간담회를 개최해 16개 과제를 발굴하는 등 가시적인 성과를 창출한 바 있다.

이날 간담회에는 제2청사와 동해안 6개 시군(강릉·동해·속초·삼척·고성·양양) 관계자 약 70여 명이 참석해 강원 동남권의 지역 현안과 협력 과제, 미래산업·관광·해양수산 분야 발전 전략을 폭넓게 논의했다.

특히 앞으로는 간담회 개최 시기를 연초로 앞당겨, 회의에서 논의된 시군 건의 사업과 협력 과제를 도 정책에 조기 반영하고 국비 확보와 연계하는 데 중점을 둘 계획이다.





손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "동남권의 발전은 시군과의 긴밀한 소통과 협력에서 출발한다"며 "오늘 간담회에서 제안된 안건에 대해 실행 가능성을 면밀히 검토하고, 관계 부서 및 시군과 함께 국비 확보 대응 등 후속 조치를 지속적으로 추진해 실질적인 정책 성과로 이어갈 계획"이라고 밝혔다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

