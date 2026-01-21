본문 바로가기
박민우 현대차 AVP사장 "테슬라와 당당히 경쟁…AVP·포티투닷은 원팀"(종합)

전영주기자

입력2026.01.21 14:30

수정2026.01.21 14:35

테슬라·엔비디아에 이어 현대자동차그룹에 합류한 박민우 AVP(첨단차량플랫폼) 본부장(사장) 겸 포티투닷 대표이사가 "테슬라와 당당히 경쟁할 수 있는 레벨 2++ 및 레벨 3 기능을 확보하기 위해 양산 소프트웨어와 확장 가능한 검증 체계 구축에 총력을 다할 것"이라고 했다.


박 사장은 21일 전 직원에게 보낸 인사말에서 "이제 리더십은 단순히 '누가 먼저 기술을 개발했는가'가 아니라 '누가 더 빠르고 안정적으로 누구나 안심하고 쓸 수 있는 제품을 시장에 확장(Scale-up)했는가'에 의해 결정될 것"이라며 이같이 밝혔다.


현대차그룹이 자율주행 업계를 선도하려면 기술 상용화와 내재화를 동시에 추진해야 한다는 것이 박 사장의 설명이다. 그는 "고객이 즉각적으로 체감할 수 있는 가치를 제공하기 위해 상용화를 서둘러야 한다"며 "장기적으로 현대의 모든 지능형 모빌리티의 토대가 될 피지컬 인공지능(AI) 프레임워크, 데이터 선순환 구조(Data flywheel)를 구축해 근본적인 경쟁력을 확보해야 한다"고 했다.


이어 "이 두 가지는 결코 상충하지 않는다. 내재화된 기술이 시장 실행력을 뒷받침하고, 시장에서의 데이터와 피드백이 다시 내재화의 동력이 되는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 했다.


이를 위해 전 직원의 경험과 전문성, 집단지성이 필요하다고 강조했다. 그는 "리더 한 명이 모든 것을 바꿀 수 있다는 생각은 잠시 내려놓아 달라"라며 "나는 오케스트라의 지휘자(Conductor)일 뿐 모든 연주자가 일사불란하게 움직이지 않는다면 결코 아름다운 음악을 만들어낼 수 없다"고 했다.


그러면서 "여러분의 적재적소에서의 도움이 절실하다"며 "'아무도 혼자 실패하지 않는다. 우리는 함께 성공할 것이다(No one fails alone, we will succeed together)'라는 마음가짐이 우리의 시작점이 되기를 바란다"고 덧붙였다.


AVP 본부와 포티투닷은 '원팀(One Team)'으로 일해야 한다고 역설하기도 했다. 그는 "AVP는 실행만 하고 포티투닷은 내재화만 하는 식의 칸막이는 없을 것"이라며 "오직 기술과 전문성을 중심으로 융합될 것"이라고 했다. 이어 "과거 엔비디아와 벤츠의 협업 사례를 떠올려 보자"라면서 "단순한 파트너십을 넘어 컨플루언스와 협업 툴, 공장, 클라우드 자산까지 완전히 공유했다. 엔지니어들이 서로에게 리포팅하며 일하는 완전한 '믹스드 팀(Mixed Team)'으로서 시너지를 냈다"고 설명했다.


그러면서 '공동의 목적'을 여러 차례 언급했다. 박 사장은 "과정에서는 치열하게 논쟁하되, 결정된 방향에 대해서는 한마음으로 달려가는 성숙한 실행력을 보여주기를 바란다"고 했다. 또 "목표 앞에 우리의 자존심을 내려놓아야 한다. 때로는 나의 모듈이 사용되지 않을 수도 있지만 우리는 최고의 제품을 위해서 나아가야 한다"면서 조직의 목표를 강조했다.


박 사장은 "현대차그룹이 기술과 사람이 조화돼 차세대 지능형 모빌리티를 선도하는 기업이 되게 만들고 싶다"며 포부를 밝혔다. 그러면서 "세계 혁신의 새로운 기준이 돼 대한민국이 이 분야에서 누구도 부인할 수 없는 절대 강자로 인정받게 하고 싶다"며 "이 여정 속에서 지속 가능한 혁신 생태계와 문화를 함께 만들자"라고 직원들을 독려했다.


박 사장은 자율주행 인지와 머신러닝 기반 AI 아키텍처 분야 전문가다. 테슬라 재직 시절 오토파일럿 컴퓨터 비전 팀의 핵심 멤버로 활동하며 테슬라 최초의 카메라 중심 인지 시스템 '테슬라 비전'의 설계와 개발에 참여했다. 이후 엔비디아로 자리를 옮긴 그는 자율주행 인지와 머싱러닝 기반 공통 AI 구조를 담당하는 조직을 이끌었다. 특히 엔비디아의 자율주행 플랫폼이 양산·상용화되는 과정을 주도했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

