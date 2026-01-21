'김병기 공천헌금 관여 의혹' 동작구의회 부의장, 경찰 출석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김병기 무소속 의원의 공천헌금 수수 의혹 사건을 수사 중인 경찰이 김 의원의 측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장을 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 21일 오후 2시께 이 부의장을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.

이날 오후 1시49분께 경찰에 출석한 이 부의장은 "김병기 의원 아내 지시로 공천헌금을 요구한 게 맞느냐", "공천헌금을 받았다가 왜 돌려줬느냐"는 취재진 질문에 답하지 않은 채 조사실로 향했다.

이 부의장은 2020년 김 의원 지역구인 동작구 구의원들로부터 공천헌금을 걷어 김 의원 아내에게 전달했다는 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.

경찰은 당시 전달된 자금을 두고 이 부의장이 김 의원의 지시를 받았는지 등을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다. 경찰은 지난 14일 김 의원의 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실을 비롯해 이 부의장의 자택과 동작구의회, 김 의원 차남의 자택 등 6곳을 압수수색해 관련 자료를 확보한 바 있다.

앞서 민주당 소속이었던 이수진 전 의원은 2023년 말 이창우 전 동작구청장과 전 동작구의원 등이 금품 공여 사실이 담긴 탄원서를 제출했다고 밝힌 바 있다. 이 탄원서에는 2020년 총선을 앞두고 이 부의장이 전직 동작구의원 A씨와 B씨에게 김 의원 측에 전달할 선거 자금을 요구했다는 내용이 담겼다. A씨와 B씨는 김 의원 아내에게 각각 1000만원과 2000만원을 전달했다가 추후 되돌려받았다.





한편 김 의원 측은 '총선을 앞두고 제기된 사실무근 음해'라며 강하게 부인하는 입장인 것으로 전해졌다.





