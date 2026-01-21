코오롱 모터스, MINI 대전 전시장 열어…고객 편의 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최신 모델 전시

BMW 그룹 코리아 공식 딜러사 코오롱 모터스는 미니(MINI) 대전 전시장을 새롭게 열었다고 21일 밝혔다.

대전시 유성구 봉명동에 위치한 기존 전시장 2층에 통합 전시장으로 운영되며, BMW 그룹 전시 공간 콘셉트 '리테일 넥스트'를 적용해 쾌적하고 여유로운 관람 환경을 갖췄다.

전시장에는 4대 최신 모델이 전시되며, 별도 개별 상담 공간을 통해 전문적인 상담 서비스를 제공한다. 신차 출고 고객은 1층에 마련된 핸드오버 존에서 특별한 출고 경험을 누릴 수 있다.

총 30대를 수용할 수 있는 넓은 주차공간과 BMW 차징 스테이션을 갖춰 전기차 급속 충전도 편리하게 이용할 수 있다. BMW 유성 서비스센터 및 관평 서비스센터에서는 MINI 정비 서비스도 함께 제공해 고객 편의를 한층 강화할 예정이다.





한편 대전 전시장은 오는 24일 시승 행사와 체험 프로그램 등 다양한 이벤트를 진행하며, 참석 고객 전원에게 선물을 증정한다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

