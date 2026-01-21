남양주시, '모듈형 스마트팜' R&D 본격화…미래 농업 선도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"공간 제약 NO, 자동화 YES"

시, 산·관 협력 미래 농업 선도

경기 남양주시는 21일 기후 변화와 급변하는 농업 환경에 대응하고 지속가능한 미래 농업 모델을 구축하기 위해 시 주도의 산·관 공동 협력 기반 '모듈형 스마트팜' 연구개발 사업을 본격 추진한다고 밝혔다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

이번 사업은 공간 제약이 큰 도시 환경에서도 효율적인 농산물 생산이 가능하도록, 모듈 단위로 설계 및 확장이 가능한 스마트팜 기술을 도입하는 데 목적이 있다. 특히 작물 생육과 환경 관리를 자동화해 생산성과 효율성을 동시에 제고하고, 청년 및 신규 농업인의 진입 장벽을 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다.

주요 연구개발 내용은 △디자인적 요소를 가미한 모듈형·수경재배형 다단베드 개발 △급액·광원·이산화탄소·배액·생육 모니터링을 통합 제어하는 장치 개발 등이 있다.

시는 주식회사 에스필코리아(대표 정상훈)와의 공동연구를 통해 '모듈형 스마트팜 시스템' 관련 지식재산권에 대해 공동 특허를 출원했으며, 앞으로도 산·관 협력을 기반으로 한 지속적인 공동 연구개발 방안을 모색할 예정이다.

향후에는 연구 성과를 바탕으로 농가 현장에 쉽게 적용할 수 있는 보급형 스마트팜 모델을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

주광덕 시장은 "정약용 선생의 실사구시 정신처럼 현장에서 답을 찾는 것이 행정의 역할"이라며 "모듈형 스마트팜 시스템 연구개발은 기후와 공간의 한계를 극복할 수 있는 미래 농업의 핵심모델"이라고 강조했다.





이어 "스마트 농업을 선도하는 도시로 도약할 수 있도록 시 차원의 역량을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

