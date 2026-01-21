AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 최근 양주도시공사, ㈜비씨디이엔씨와 함께 드론을 활용한 시설물 스마트 안전점검 체계 구축 및 전문 인재양성을 추진하기 위해 업무협약을 체결했다.

양주시, 드론 활용 스마트 안전점검 체계 구축 업무협약 체결. 양주시 제공

이번 협약은 관내에서 개발한 드론 기술을 실제 점검 현장에 적용해 안전 사각지대를 줄이고 점검 효율을 높이기 위해 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 드론을 활용한 시설물 점검을 단계적으로 확대할 계획이다. 드론은 사람이 접근하기 어려운 높은 곳이나 넓은 구간을 상공에서 촬영·관측해 균열, 훼손, 이상 징후 등을 보다 신속하게 확인할 수 있다.

양주시는 이를 토대로 점검 과정의 효율을 높이고, 현장 위험을 줄이는 스마트 안전점검 체계를 구축해 나갈 방침이다.

특히 이번 사업은 양주 지역 기업인 ㈜비씨디이엔씨가 자체 개발한 드론 기술을 관내 시설물 점검에 활용한다는 점에서 의미가 크다. 지역 기업의 기술력을 공공 서비스에 접목해 지역 산업 성장과 시민 안전 향상을 함께 도모한다는 취지다.

아울러 양주시 드론봇인재교육센터를 전문 교육 거점으로 활용해 드론 전문 인력을 체계적으로 육성하고, 지속 가능한 운영 기반을 마련해 공공분야 드론 활용의 표준 모델을 정립해 나갈 계획이다.

양주시 관계자는 "이번 협약을 통해 드론 기술을 시민 안전과 도시 관리에 적극 활용하고 드론봇 인재교육센터를 통한 인재 육성이 지역 산업과 일자리로 이어지도록 촘촘히 지원하겠다"고 말했다.





양주시는 향후 드론 점검 적용 범위를 단계적으로 확대하고, 점검 결과의 활용도를 높이기 위한 표준 점검 절차 마련과 데이터 기반 관리 체계도 함께 추진할 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

