태백시, 폐광의 기억을 관광으로…‘탄광유산 활용’ 3대 관광시설 조성

탄광유산 활용 문화관광시설 3곳 조성

폐광의 기억, 관광으로 다시 열다

강원도 태백시(시장 이상호)는 문화체육관광부가 추진하는 '폐광지역 관광산업 활성화 3단계 사업'의 일환으로, 폐광지역의 산업유산과 자연자원을 활용한 문화·관광 기반 시설을 단계적으로 조성하며 관광 활성화에 나서고 있다.

탄광유산 디지털 아카이빙 전시관. 태백시 제공

먼저, 장성문화플랫폼 1층에는 장성광업소의 폐광 전후 기록을 보존·전달하기 위한 '탄광유산 디지털 아카이빙 전시관'을 새롭게 조성했다.

해당 전시관은 '탄광유산 디지털 아카이빙 구축사업'을 통해 수집·정리된 디지털 기록물을 체계적으로 보존·활용하기 위한 공간으로, 장성광업소와 관련된 사진·영상·기록 자료 등을 미디어 전시 형태로 상시 공개하며 지역의 기억을 공유하는 데 목적을 두고 있다.

전시관에서는 기록물 열람·검색 서비스와 함께 미디어아트 영상 상영, 디지털 기록물 체험 콘텐츠 등을 통해 장성광업소의 역사와 폐광 이후 지역 변화 과정을 시민과 관광객이 직접 체감할 수 있도록 구성했다.

또한 소도 탄광사택촌과 태백체험공원 일원에는 탄광 관련 유산을 현장 중심으로 관람할 수 있는 '석탄산업유산 기반 오픈에어 뮤지엄'을 조성했다. 이는 산업유산이 남아 있는 공간 자체를 전시 자원으로 활용해, 과거의 산업 현장을 살아 있는 문화 공간으로 재해석한 것이 특징이다.

석탄산업유산 기반 오픈에어 뮤지엄. 태백시 제공

이와 함께 하장성 호암마을과 양지마을 일원에서는 '비와야폭포 등 주변 자연경관과 연계한 관광도로 조성 사업'도 추진 중이다. 해당 사업은 관광객 이동 편의성과 관광 동선 개선을 위한 기반 인프라 구축을 목표로 하며, 2025년까지 2개 구간 조성을 완료했고 2026년에는 3구간 조성을 추진할 계획이다.

태백시는 이번 사업을 통해 폐광지역의 산업유산과 생활공간, 자연경관을 하나의 관광 흐름으로 연결하고, 체류형 관광 기반을 강화해 지역경제 활성화로 이어질 수 있을 것으로 기대하고 있다.





관광도로 조성사업. 태백시 제공

태백시 관계자는 "폐광지역 관광산업 활성화 사업은 단순한 시설 조성을 넘어, 지역의 역사와 공간, 주민의 삶이 어우러지는 관광 구조를 만드는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 단계별 사업을 차질 없이 추진해 폐광지역이 지속 가능한 문화관광 공간으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

