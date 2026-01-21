강원도, ‘2026 경제 시책 설명회’ 개최…지역경제 대응력 강화에 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 경제 시책 공유로

지역경제 대응력 강화

도·시군·유관기관 150명 참석

시군 정책 네트워크 협업 강화

강원특별자치도 경제국은 도·시군 및 유관기관 간 정책 공감대 형성과 지역경제 대응력 강화를 위해 지난 20일부터 21일까지 1박 2일간 평창 켄싱턴호텔과 평창송어축제장 일원에서 '2026년도 경제 시책 설명회'를 개최했다.

강원특별자치도 경제국이 지난 20일 평창 켄싱턴호텔과 평창송어축제장 일원에서 '2026년도 경제 시책 설명회'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

AD

이번 설명회는 도·시군 간 정책 네트워크를 강화하고 협업 체계를 공고히 하기 위해 마련됐으며, 도·시군 경제부서와 중소벤처기업청 강원본부, KOTRA 강원지원본부, 한국무역협회 강원지역본부, 강원신용보증재단, 경제진흥원, 창조경제혁신센터 등 유관기관 관계자 150여 명이 참석했다.

설명회에서는 2026년 경제 분야 주요 시책과 정부 공모사업 추진 방향을 공유하고, 지역경제 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다. 특히 '2026년, 무엇이 달라지는가'를 주제로 주요 제도 변화에 대한 설명이 이어졌다.

주요 달라지는 제도로는 소상공인·자영업자 지원 강화를 위해 ▶착한 가격업소를 709개소에서 758개소로 확대 지정하고 ▶상권활성화 사업을 통해 강릉, 태백, 홍천 등 3개 시군에 총 196.7억원을 투입한다. 또한 ▶영세 소상공인 경영안정자금 우대금리 0.5% 적용 기준을 연매출 6000만원 이하에서 1억400만원 미만으로 완화하고 ▶카카오뱅크 등 인터넷은행 참여와 ▶다자녀(3자녀 이상) 소상공인에 대해 우대금리도 적용한다.

청년 창업·일자리 분야에서는 ▶청년창업자금 무이자 대출 한도를 기존 5000만원에서 1억원까지 상향하고, 지원규모를 100억원에서 150억원으로 확대한다. ▶생활임금은 시급 1만1678원에서 1만2087원으로 인상된다.

사회적기업과 마을공동체 지원 분야에서는 ▶사회적가치지표(SVI) 등급에 따라 월 최대 50만 원에서 90만 원까지 차등 지원하고 ▶마을 공동체 지원 사업 참여대상도 신규 공동체에서 기존+신규 공동체로 확대된다.

중소기업 육성분야에서는 ▶중소기업육성자금 총한도를 40억원에서 50억원으로, 경영안정자금 기업별 한도를 8억원에서 10억원으로 상향한다. 또한 ▶특수 목적자금도 250억원에서 300억원으로 확대하고 ▶도내 수출기업 지원을 위한 70억원 규모의 신규자금도 마련된다.

국방경제 활성화 분야에서는 ▶국방벤처센터 협약기업을 44개사에서 60개사로 확대하고 ▶방산 소재·부품·장비 기술 고도화와 기업 개발 시제품 성능 개량 및 디자인 상용화 지원사업에 총 4억 원을 투입한다. 또한 ▶국방상용물자 입점 기업 홍보를 위한 전시·품평회를 개최한다.

설명회와 함께 첫째 날에는 공직자의 경제 이해도 제고를 위한 '강원 경제스터디 2.0'이 운영됐다. 미래에셋증권 전문 강사가 진행한 '비과세 계좌를 활용한 절세 투자' 강의에서는 개인종합자산관리계좌(ISA), 연금저축, 개인형퇴직연금(IRP) 등 주요 금융상품의 세제 혜택과 활용 전략을 중심으로 실생활에 적용 가능한 자산관리 방안을 소개했다.

둘째 날에는 평창송어축제 현장을 방문해 지역 축제와 연계한 지역경제 활성화 방안을 공유하는 시간을 가졌다.

김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "경제 정책은 속도와 협력이 무엇보다 중요하다"며 "도와 시군, 유관기관이 같은 목표 아래 유기적으로 움직일 때 정책은 성과로 이어진다"고 말했다.





AD

이어 "2026년에는 실행력 있는 경제 정책으로 지역 곳곳의 변화를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>