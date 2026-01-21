고양시, 민원담당 공무원 소통간담회…"악성 민원 법률 보호 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 국민신문고 유공 공무원 격려·현장 소통 행보 나서

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 20일 민원 현장에서의 공무원의 노고를 격려하고, 악성 민원 대응 및 직원 보호 방안을 모색하기 위해 민원담당 공무원 소통간담회를 개최했다고 21일 밝혔다.

고양시, 민원담당공무원 소통간담회 개최. 고양특례시 제공

이번 간담회에는 2025년 하반기 국민신문고 평가 유공 공무원들이 참석해 민원 처리 과정에서의 우수 사례를 공유하고 현장에서 겪는 애로사항과 제도 개선 의견을 자유롭게 나누는 시간을 가졌다.

특히 국민신문고 민원 처리 과정에서 느끼는 부담과 함께 악성 민원으로 인한 어려움에 대한 고충을 나누며 현실적인 논의를 이어갔다.

시는 간담회를 통해 제시된 의견을 바탕으로 악성 민원 발생에 따른 소송 지원, 고발 대행 등 실질적인 법률 보호가 적시에 이루어질 수 있도록 관련 부서 간 협업 체계를 강화할 계획이다.

또한 민원 최일선에서 성과를 창출한 유공 공무원들의 경험을 민원 행정 전반에 확산시켜, 민원 서비스의 품질을 지속적으로 향상시켜 나갈 방침이다.

간담회에 참석한 한 국민신문고 평가 유공 공무원은 "민원 처리 성과를 격려 받는 동시에 현장의 어려움을 직접 전달할 수 있어 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 시민과의 소통 창구로서 책임감을 갖고 근무하겠다"고 말했다.





고양특례시 관계자는 "국민신문고 평가 유공 공무원은 민원 행정의 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "현장의 목소리를 정책과 제도 개선에 적극 반영하고, 민원담당 공무원이 안심하고 근무할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

