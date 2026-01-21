[클릭 e종목]"키움증권, 브로커리지 호조에 신사업까지…목표가 ↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB증권은 21일 키움증권에 대해 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 호조와 발행어음 등 신사업 성장 기대를 동시에 받으며 재평가 국면에 진입했다고 21일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 41만원으로 상향했다.

DB증권은 키움증권의 2025년 4분기 지배주주 순이익을 2784억원으로 전망했다. 전년 동기 대비 90% 이상 증가한 수준으로 시장 기대치에 부합하는 실적이다.

나민욱 연구원은 "브로커리지 수수료는 증시 호조에 따른 일평균 거래대금 증가 영향으로 전부기 대비 22.2% 증가할 것"이라며 "IB수수료는 계절적 비수기에도 목동 KT 부지 리파이낸싱 지속 영향으로 7.2% 감소할 것"이라고 설명했다.

이자손익 역시 신용융자 시장 성장에 힘입어 개선 흐름을 이어간 것으로 분석했다. 반면 트레이딩 및 기타손익은 증시 호조에도 시장금리 상승에 따른 채권매매손익 부진으로 감소할 것으로 내다봤다.





특히 발행어음 사업이 중장기 성장 동력으로 주목된다. 그는 "키움증권은 지난해 12월 3000억원 규모의 발행어음 목표액을 조기 달성했다"며 "올해 예상 잔액을 2조~3조원으로 가정할 경우 연간 200억~300억원 수준의 이익 기여가 가능할 것"이라고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

