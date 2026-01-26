에피스, 메리로트 브로멜라인 안전성 강화… 투세이프 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에피스(epiece)가 자사 보조제 '메리로트 브로멜라인(Melilot Bromelain)'이 투세이프(TwoSafe) 안전 기준 인증을 취득하며, 제품 안전성 중심의 전략을 강화한다고 밝혔다.

에피스는 건강기능식품 시장에서 소비자 선택 기준이 기능 중심에서 안전성과 검증 여부로 이동하고 있다는 점에 주목해, 제품 기획 단계부터 투세이프 인증을 염두에 두고 설계를 진행했다고 설명했다. 투세이프 인증은 특정 성분의 섭취 기준과 안전성을 검증하는 체계로, 소비자가 제품 정보를 보다 명확하게 판단할 수 있도록 돕는 지표로 활용된다.

메리로트 브로멜라인은 메리로트 추출물과 파인애플 유래 브로멜라인을 주요 성분으로 구성했으며, 리포좀 커큐민과 리포좀 비타민 C를 적용해 성분 전달 구조를 보완한 제품이다. 회사 측은 해당 제품을 통해 기능성 강조보다 기준과 검증을 우선하는 제품 포지셔닝을 강화한다는 방침이다.

에피스 관계자는 "보조제는 섭취 대상과 시기에 따라 선택 기준이 달라질 수밖에 없다"며 "메리로트 브로멜라인은 투세이프 인증 취득을 통해 소비자가 참고할 수 있는 안전 기준을 명확히 제시한 제품"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 제품 라인업 전반에서 안전성 검증과 기준 취득을 우선하는 전략을 지속할 계획"이라고 덧붙였다.





한편 에피스는 공식몰을 중심으로 안전 기준, 원료 구성, 섭취 가이드 등 주요 정보를 투명하게 공개하며, 관련 커뮤니케이션을 강화해 나갈 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

