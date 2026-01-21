본문 바로가기
온기 확산되는 자동차 업종에 주목할 때...투자금 부족으로 고민 중이라면

입력2026.01.21 13:32

완성차 업종의 사상 최고가 흐름이 이어지며 자동차 부품 업종 전반으로 온기가 확산되고 있다. 반도체 이후 자동차 업종으로 순환매가 전개되면서, 관련 밸류체인 전반에 매수세가 유입되는 모습이다. 시장 주도 업종이 이동하는 과정에서 부품주들의 탄력적인 주가 흐름도 두드러지고 있다.


로보틱스와 자율주행 등 미래 기술 기대가 자동차 산업 전반의 가치 재평가로 이어지고 있다. 완성차뿐 아니라 핵심 부품을 공급하는 기업들까지 성장 스토리가 확장되며 중장기 투자 매력이 부각되는 국면이다. 기술 확산과 산업 구조 변화가 맞물리며 자동차 업종의 강세 흐름은 당분간 이어질 가능성이 크다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]


한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.


여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.


하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.


○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113


유진로봇, 휴림로봇, 클로봇, 우리기술, 나라스페이스테크놀로지


