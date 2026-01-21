[Invest&Law] 하이브 vs 민희진, 내달 12일 1심 선고

주주간 계약 해지

주주 매매 대금 청구

마지막 변론 팽팽

하이브와 민희진 전 어도어 대표 간 소송전의 1심 결론이 2월 12일 나온다. 서울중앙지법 민사31부(재판장 남인수 부장판사)는 양측의 주주 간 계약 해지 확인 소송과 주식 매매대금 청구 소송의 마지막 변론을 마친 뒤 "2월 12일에 판결을 선고하겠다"고 밝혔다.

이날 하이브 측은 "주주 간 계약 제2항은 계약 당사자들의 성장을 위한 상호 협력을 규정하고 있다"며 "이는 신뢰 관계가 핵심 대전제"라고 했다. 이어 "신뢰 관계를 파괴하고 고의로 해를 끼친 민 전 대표와의 협력은 불가능하다"며 "민 전 대표가 하이브를 압박하고자 여론전을 기획하고 뉴진스의 전속계약 해지를 꾀한 사실이 카카오톡을 포함한 각종 증거로 드러났다"고 주장했다.

민 전 대표 측은 "하이브 측은 추측이 가미된 풍문만으로 민 전 대표가 어도어 경영권 탈취 계획을 세웠다고 주장하지만, 이는 '모난 돌 덜어내기, 산하 레이블 길들이기' 수법"이라고 반박했다. "민 전 대표 해임에 반대하는 수십 건의 탄원서가 어도어와 뉴진스를 향한 민 전 대표의 진정성을 보여 준다"고 했다.

하이브는 2024년 7월 민 전 대표가 뉴진스와 어도어를 사유화하려 했다고 주장했다. 이 과정에서 회사 및 산하 레이블에 손해를 초래했다고도 주장하며 주주 간 계약을 해지했다. 같은 해 8월, 민 전 대표는 어도어 대표직에서 해임됐다. 2024년 11월, 민 전 대표는 어도어 사내 이사직에서 물러나며 하이브에 풋옵션(주식매수청구권)을 행사하겠다고 통보했다. 하이브는 "이미 주주 간 계약이 해지됐으므로 풋옵션도 효력이 없다"고 대응했다. 민 전 대표 측은 주주 간 계약 위반 사실이 없으며 풋옵션도 유효하다고 맞섰다.





법률신문 신나영 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.





