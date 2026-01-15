신한대 학생상담센터, ‘자살예방·상담수기 공모전’ 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수상 시상식 통해

생명존중과 마음돌봄 가치 확산

신한대학교(총장 강성종) 학생상담센터(센터장 이현종)는 15일 교내에서 '2025학년도 자살예방·상담수기 공모전'을 개최했다. 이날 시상식에는 학생상담센터장을 비롯한 전임 상담원들과 공모전에 참여한 재학생 20여 명이 참석해 생명 존중과 마음 돌봄의 의미를 나누는 시간을 가졌다. 이번 행사는 '온기-나눔 자살예방 공모전'과 '나愛디딤돌 상담수기 공모전'의 우수작을 시상하고, 창의적인 아이디어와 진솔한 경험을 공유함으로써 교내 정신건강 인식 제고와 생명 존중 문화 확산을 도모하기 위해 마련됐다.

신한대학교(총장 강성종) 학생상담센터(센터장 이현종)가 15일 교내에서 '2025학년도 자살예방·상담수기 공모전'을 개최하고 있다. 신한대학교 제공

'온기-나눔 자살예방 공모전'은 교내 구성원의 정신건강과 자살예방에 대한 관심을 높이고, 일상 속에서 실천 가능한 예방 아이디어를 발굴하기 위해 대학혁신지원사업으로 기획됐다. 특히 학생들이 자살예방을 개인의 문제가 아닌 공동체의 책임으로 인식하고, 봉사역량과 도전역량을 함께 키울 수 있도록 초점을 맞췄다.

'나愛디딤돌 상담수기 공모전'은 학생상담센터 프로그램에 참여한 재학생들이 자신의 상담 경험과 변화를 공유함으로써 자기이해를 높이고, 또래 학생들에게 회복과 성장의 메시지를 전하고자 마련됐다. 이를 통해 학생들이 긍정적 사고를 바탕으로 심신의 안정과 행복을 도모하고, 소통역량과 도전역량을 향상시키는 데 목적을 두었다.

해당 공모전은 지난해 12월 5일부터 올해 1월 8일까지 작품을 접수했으며, 총 85명의 재학생이 참여했다. 접수된 작품은 학생상담센터 전 교직원이 공정한 심사를 거쳐 각각 대상, 최우수상, 우수상을 선정했다.

접수된 공모전 참여자 전원에게는 마일리지가 제공될 예정이며, 수상자에게는 소정의 상금이 수여된다. 또한 수상작은 학생상담센터에서 발간하는 상담 수기집에 수록될 예정이다.

자살예방 공모전 시상식에 참여한 한 학생은 "공모전을 준비하며 자살예방이 거창한 일이 아니라 주변을 살피는 작은 관심에서 시작된다는 것을 느꼈다"며 "앞으로도 공동체 안에서 누군가의 신호를 놓치지 않는 사람이 되고 싶다"고 소감을 전했다.

또한, 상담수기 공모전 수상자는 "상담을 통해 변화했던 과정을 글로 정리하면서 스스로를 다시 돌아보는 계기가 됐다"며, "앞으로도 어려움을 겪는 친구들에게 상담 경험으로 작은 용기가 될 수 있기를 바란다"고 밝혔다.

강성종 총장은 "이번 공모전은 우리 대학이 생명의 가치와 마음 돌봄을 얼마나 중요하게 여기는지를 보여주는 뜻깊은 자리"라며 "학생들의 참여가 캠퍼스는 물론 사회 전반에 긍정적인 변화를 이끄는 힘이 될 것"이라고 말했다.





이현종 학생상담센터장은 "이번 공모전은 자살예방과 상담 경험을 학생들의 언어로 풀어내며 공감의 폭을 넓히는 계기가 됐다"며 "앞으로도 학생들이 대학생활에 성공적으로 적응하고 미래를 설계할 수 있도록, 공모전을 통한 공감과 소통의 장을 꾸준히 마련해 나가겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

