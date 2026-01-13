'착하게 살자' 'ICE 아웃'…트럼프에 참다못한 배우들, 골든글러브서 결국

총격으로 숨진 세 아이 엄마 추모

러팔로·사이크스 등 배우들 집단 행동

트럼프 이민 정책 논란 재점화

미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제83회 골든글로브 시상식 레드카펫에 정치적 메시지가 등장했다. 배우들의 드레스와 턱시도, 핸드백 위에 달린 작은 배지에는 'BE GOOD(착하게 살자)'라는 문구가 새겨져 있었다. 지난 11일 AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 이날 베벌리 힐튼 호텔에서 열린 시상식에서 배우 마크 러팔로, 완다 사이크스, 나타샤 리온, 진 스마트 등 여러 할리우드 스타들이 해당 배지를 착용하고 공식 석상에 모습을 드러냈다. 팝스타 겸 배우 아리아나 그란데는 'ICE OUT'이라는 문구가 적힌 배지를 달았다.

마블 영화 '어벤져스' 시리즈에서 헐크를 연기한 마크 러팔로는 도널드 트럼프 대통령과 그의 이민 정책을 강하게 비판했다. AP연합뉴스

이 배지는 최근 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 사망한 미국 시민 르네 굿(37)을 추모하고, 이민 단속 과정에서의 공권력 남용을 규탄하기 위한 상징이다. 세 아이의 엄마였던 그는 막내아들을 초등학교에 등교시킨 뒤 귀가하던 중 변을 당한 것으로 알려졌다.

코미디언 겸 배우 완다 사이크스는 미 연예매체 버라이어티와의 인터뷰에서 "이 배지는 ICE 요원에게 살해된 한 어머니를 위한 것"이라며 "우리는 목소리를 높여야 하고, 이 정부를 멈출 필요가 있다"고 밝혔다. 마블 영화 '어벤져스' 시리즈에서 헐크를 연기한 마크 러팔로는 도널드 트럼프 대통령과 그의 이민 정책을 강하게 비판했다. 그는 시상식 현장에서 트럼프 대통령이 국제법을 무시하고 있다고 주장하며 거친 표현으로 비난을 이어갔다.

골든글로브 시상식에서 팝스타 겸 배우 아리아나 그란데는 'ICE OUT'이라는 문구가 적힌 배지를 달았다. UPI연합뉴스

HBO 맥스 시리즈 '나의 직장 상사는 코미디언(Hacks)'으로 뮤지컬·코미디 부문 여우주연상을 받은 배우 진 스마트는 수상 후 기자회견에서 "이런 자리에서 사회·정치적 이슈를 언급하는 것을 불편해하는 사람들이 있다는 것을 안다"면서도 "나는 지금 배우가 아니라 시민이자 엄마로서 말하고 있다"고 말했다. 통상 축제 분위기의 할리우드 시상식에서 배우들이 집단으로 정치적 메시지를 표출한 것은 이례적인 일이다. 이번 골든글로브 시상식은 미국 사회 전반에 확산한 공권력과 이민 정책을 둘러싼 갈등을 상징적으로 보여주는 무대가 됐다는 분석이 나온다.





ICE 요원의 총격으로 르네 굿이 사망한 가운데, 미국 전역에서는 항의 시위가 이어지고 있다. AP연합뉴스

한편, 르네 굿의 사망 이후 미국 전역에서는 항의 시위가 이어지고 있다. 유족을 돕기 위해 개설된 고펀드미 모금 캠페인은 사흘 만에 약 150만 달러(약 21억 원)를 모았으며, 모금액은 유족을 위한 신탁 계좌에 예치될 예정이다. 트럼프 행정부는 이번 사건과 관련해 ICE 요원의 행위가 정당방위였다는 입장을 유지하고 있다. 그러나 인권단체와 시위대는 무리한 단속과 과잉 대응이 비극을 초래했다며 강하게 반발하고 있다. 사건 다음 날 오리건주 포틀랜드에서도 이민 단속 과정 중 총격으로 부상자가 발생하면서, 강경한 이민 정책을 둘러싼 논란은 더욱 확산하고 있다.





