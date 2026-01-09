李대통령, 오늘 광주·전남 의원·단체장과 오찬…행정통합 속도

李대통령 "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도"

이재명 대통령이 9일 광주·전남 지역 더불어민주당 국회의원들을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 연다. 이 대통령이 광역단체 행정통합을 꾸준히 의제로 띄우며, 대전·충남에 이어 광주·전남까지 통합 논의에 힘을 싣는 행보로 해석된다. 청와대 안팎에서는 이 대통령이 6·3 지방선거를 목표로 가능한 행정통합 절차를 마무리하고자 한다는 관측도 나온다.

연합뉴스

AD

9일 청와대에 따르면 이 대통령이 더불어민주당 광주·전남 국회의원 등을 청와대에 초청해 오찬 간담회를 갖는다. 이 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 광주·전남 행정통합 가능성을 언급한 직후 간담회 일정이 잡힌 만큼, 이 자리에서 통합 추진 방향과 정치권 역할이 논의될 가능성이 거론된다.

이 대통령은 앞서 지난달 18일 민주당 대전·충남 국회의원들과의 오찬 간담회에서도 "지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다"고 말하며, 통합을 수도권 과밀화 문제의 대안으로 검토해야 한다는 취지로 강조한 바 있다.

광주·전남 통합 논의는 지난 2일 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 '대통합 추진 공동선언문'을 발표한 뒤 속도가 붙는 모습이다. 이 대통령은 같은 날 X(옛 트위터)에 "대전·충남 이어 광주·전남까지?"라는 제목의 글을 올려 "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다", "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 적었다.

광주시와 전남도는 5일 광주·전남 행정통합 추진기획단을 출범하고 실무적 준비에 착수했다. '광주·전남 통합특별법'의 국회 처리 시한이 내달 28일까지인 만큼 남은 만큼 지역민들의 숙의 과정을 거쳐 결정한다는 방침이다.

이날 오찬에는 광주·전남 국회의원(광주 8명·전남 10명)과 함께 강 시장, 김 지사도 참석한다. 오찬 안건으로 '광주·전남 통합 문제 논의'를 공지한 것으로 알려진 만큼 보다 구체적인 통합의 방식·절차·시점 등을 둘러싼 의견 교환이 이뤄질 수 있다. 강훈식 대통령 비서실장은 지난 4일 라디오에 출연해 "통합의 큰 윤곽이 나오지 않을까 생각한다"고 전망한 바 있다. 신정훈 국회 행정안전위원장은 지난 6일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "분권형 국가로의 대전환과 대한민국 재도약의 길을 열자"며 "9일 이재명 대통령을 만나는 자리에서도 직접 건의드리겠다"고 했다.





AD

청와대 안팎에서는 이 대통령이 지방선거 이전 가시적 성과를 목표로 논의의 속도를 끌어올리려는 것 아니냐는 해석이 나온다. 이 대통령은 대전·충남 의원들과의 오찬에서 행정통합을 '수도권 과밀화 문제에 대한 대안'으로 거론하며, 지방선거에서 통합 자치단체의 새 장을 뽑을 수 있도록 중앙정부가 실질적 행정 조력을 해야 한다고 당부했다. 다만 행정통합은 특별법 제정과 주민 여론 수렴 등 절차가 필요해 "지방선거를 겨냥해 추진하기에는 무리가 있다"는 지적도 함께 제기된다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>