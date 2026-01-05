李대통령 "무엇보다 중요한 건 먹고사는 문제"…시무식에선 수십초간 박수·환호

이 대통령, 지난 2일 청와대 시무식 참석
李 "청와대 시무식, 정상 돌아온 첫 징표"
공직자들 향해 "자부심 가졌으면 좋겠다"
이재명 대통령이 지난 2일 청와대 시무식에서 "뭐라고 한들 중요한 것은 먹고사는 문제"라며 실질적인 성과를 내야 한다고 주문했다. 공직자들을 향해서는 "자부심을 가졌으면 좋겠다"며 "우리가 역사적인 분수령에 서 있다"고 강조했다.
이 대통령은 5일 자신의 유튜브 채널을 통해 이같은 연설을 담은 청와대 시무식 영상을 올렸다.
이 대통령은 "그래프, 숫자가 의미 있지만 진짜 중요한 것은 내 삶의 환경이 바뀌었나, 우리 국민의 삶이 개선됐느냐"라면서 "좋아졌는데 좋아졌는지 모른다(면) 그리 훌륭한 것이 못 된다"고 지적했다. 그러면서 "결과물이 있어야 할 뿐만 아니라 결과물이 있다는 걸 느낄 수 있게 해줘야 한다. 그것이 전심전력을 다한 결과라는 것을 공감하게 해야 한다"고 당부했다.
청와대 복귀 후 처음 전 직원 앞에 나선 이 대통령은 "처음으로 우리가 한자리 한 것 같다"며 "이게 정상으로 돌아온 첫 징표가 아닌가 싶다"고 소회를 밝혔다. 이어 이 대통령이 "표정들이 왜 이리 굳어 있느냐"며 "더 열심히 하겠다는 각오를 담아 크게 박수와 환호를 부탁한다"고 요청하자 직원들 사이에서 20여초간 박수와 환호성이 나오기도 했다.
이 대통령은 "세상이 똑바로 다시 자리 잡아가지 않느냐"며 "난파할 뻔한 배가 이제는 가야 할 방향으로 돌아서서 조금씩 출발하고 있다"고 평가했다. 이 과정에서 고생한 직원들을 향해서는 "원래 출발할 때 에너지가 가장 많이 소모된다"며 "지금은 비정상을 정상으로 전환하는 시기여서 에너지 소모가 많다"고 격려했다.
또 이 대통령은 "공직자들이 자부심을 가졌으면 좋겠다"며 "정말 역사적인 순간이다. 일종의 분수령을 지나고 있다"고 설명했다. 그는 "(국가가) 100년을 넘기는 정도면 엄청나게 훌륭한 나라인데 추세적으로 쉽지 않은 것 같다"며 "우리가 지속적으로 나아갈 수 있을지, 여러 부정적 요소들이 확대돼 정말 추락할지 결정되는 역사적인 분기점, 분수령에 우리가 서 있는 것 같다"고 분석했다.
공직자들이 가져야 할 자세를 언급하기도 했다. 이 대통령은 "직장 갑질이라고 흉볼지 모르겠는데 공무원은 퇴근 시간이 없는 것"이라며 "동네에 불이 났는데, 적군이 쳐들어왔는데 나 퇴근했네, 휴일이네 그런 게 어디 있느냐"고 말하기도 했다. 그러면서 "눈 뜨면 출근, 자면 퇴근 그 말이 틀린 말이 아니다"라며 "공직자의 1시간은 5200만 시간의 가치가 있다는 것을 잊지 말기 바란다"고 역설했다.
또 이 대통령은 "여러분은 작은 신의 역할을 하는 것"이라며 "우리 청와대 식구들뿐만 아니라 대한민국 공직자들은 그런 책임감 사명감 그런 것을 가져야 한다. 우리의 손에 사람의 목숨이 달려 있다"고 했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
