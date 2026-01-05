충주·익산 가금농장, 고병원성 AI 발생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 충북 충주시 소재 산란종계 농장과 전북 익산시 소재 육용종계 농장에서 H5N1형 고병원성 AI가 확진됐다고 5일 밝혔다.

이에 따라 이번 동절기 가금농장에서 발생한 고병원성 AI는 32건으로 증가했다.

중수본은 초동대응팀을 현장에 투입해 농장 출입 통제, 살처분, 역학조사 등 선제적 방역 조치 중이다. 또 고병원성 AI 확산 차단을 위해 발생 지역과 축종, 계열사 관련 농장·시설·차량 등에 대해 일시 이동 중지 명령을 내렸다.

아울러 발생 농장 방역지역(10㎞ 이내) 가금농장과 발생 농장을 방문한 사람 또는 차량이 출입한 농장·시설·차량에 대해 정밀 검사를 실시한다. 육용종계 감염 개체 조기 검출을 위해 발생 계열사인 하림 육용종계 계약 사육농장 51곳에 대해서도 검사를 한다.





AD

중수본은 전국 가금 농가에서 방역 수칙을 철저히 준수하고 사육 중인 가금에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 주요 의심 증상은 물론 경미한 증상이 확인될 경우에도 즉시 방역 당국에 신고해 달라고 당부했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>