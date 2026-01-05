보이스캐디, 디지털 스윙스틱 SS10 출시

데이터 기반 골프 영역 스윙 연습 분야 확장

데이터 완성 10m 기적 스마트 트레이닝 도구

골프 IT 기업 브이씨의 대표 브랜드 보이스캐디가 데이터 기반 골프의 영역을 스윙 연습 분야까지 확장한다.

보이스캐디는 골퍼의 실질적인 스윙 개선과 비거리 향상을 돕는 디지털 스윙 연습도구 '스윙스틱 SS10'을 선보인다고 5일 밝혔다. 보이스캐디는 GPS 거리측정기와 시뮬레이터 등 다양한 제품을 통해 라운드 환경을 데이터로 분석해 왔지만, 정작 골퍼의 기본이 되는 스윙 연습은 체계적인 관리가 어렵다는 점에 주목했다.

보이스캐디가 디지털 스윙 연습도구 '스윙스틱 SS10'을 출시했다. 보이스캐디 제공

이에 보이스캐디는 스윙 연습 역시 수치로 확인하고 기록했다. 변화 과정을 관리할 수 있어야 한다는 방향 아래 SS10을 기획했다. SS10은 단순한 연습용 스틱이 아닌, 스윙 과정 자체를 데이터로 분석하는 스마트 트레이닝 도구다.

보이스캐디는 SS10을 통해 '1·100·10 트레이닝' 개념을 제안했다. 하루 한 번의 루틴 속에서 100회의 반복 스윙을 쌓아가면, 그 과정이 실제 비거리 10m 증가로 이어질 수 있다는 의미다. 이를 상징적으로 '10m의 기적'이라는 메시지로 담았다. SS10은 일반 드라이버보다 무거운 설계를 적용해 스윙스피드 향상에 초점을 맞췄다. 길이는 약 27.5인치로 짧게 제작해 손과 팔의 감각을 살리면서도 자연스러운 회전 동작을 유도했다.

스윙 후에는 스윙스피드, 스윙스피드 기반 예상 캐리거리, 백스윙과 다운스윙 구간별 시간 데이터가 즉시 제공된다. 이를 통해 사용자는 단순 반복이 아닌, 자신의 스윙 리듬과 템포 변화를 수치로 확인하며 연습할 수 있다.





보이스캐디는 스윙스틱 SS10 출시를 기념해 오는 19일까지 사전 예약 이벤트를 진행한다. 사전 예약 고객에게는 2만원 즉시 할인 혜택이 제공된다. 단품 구매 시 골프장갑 증정 등 다양한 구매 혜택을 준다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

