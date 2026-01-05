한·중 중소벤처 협력, 스타트업 분야로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기부, 中 공업정보화부와 ‘중소기업과 혁신 분야 협력에 관한 양해각서’ 체결

한국과 중국 정부가 중소벤처 분야 협력을 강화하기로 했다. 이재명 대통령의 중국 국빈 방문으로 조성된 양국 우호·협력 분위기를 중소벤처 분야로 확산하기 위해서다.

중소벤처기업부는 5일 한·중 정상이 임석한 자리에서 중국 공업정보화부와 '중소기업 및 혁신 분야 협력에 관한 양해각서'를 체결했다고 밝혔다.

중기부와 공정부는 지난해 9월 '2025 APEC 중소기업 장관회의(제주)'를 계기로 7년 만에 성사된 한·중 중소벤처 분야 고위급 양자회담 이후 협력 방안을 지속적으로 논의해 왔다. 이번 국빈 방문을 중소벤처 분야 협력 강화의 전환점으로 삼자는 데 공감대가 이뤄지며 업무협약을 체결하게 됐다.

이번에 체결된 양해각서는 지난 2024년 6월 만료된 양 부처 간 기존 양해각서를 기반으로 협력 범위를 확대한 것이다. 기존의 ▲중소기업 육성 정책 정보·경험 공유 ▲전문가 등 인적 교류 활성화 등에 더해 ▲스타트업 육성 ▲신기술을 활용한 중소기업과 스타트업 지원 등으로 협력 범주를 넓혔다.

특히 이번 양해각서에 스타트업 육성 분야 협력이 새롭게 포함됨에 따라, 지난해 9월 제주에서 열린 '2025 APEC 중소기업 장관회의'에서 채택된 '제주 이니셔티브'를 통해 발족이 공식화된 'APEC 스타트업 얼라이언스' 추진에도 한층 더 탄력이 붙을 것으로 기대된다.





한성숙 중기부 장관은 "이번 양해각서 체결은 정상급 외교를 계기로 한·중 중소벤처 분야 협력을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점"이라며 "우호적인 관계를 바탕으로 양국 중소기업과 스타트업이 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

