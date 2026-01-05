◇ 5급 전보





▲대변인 성문영 ▲정책기획관 김대성 ▲정책기획관 최민성 ▲인구정책담당관 강현애 ▲인구정책담당관 양지은 ▲인구정책담당관 최리라 ▲혁신평가담당관 김미혜 ▲데이터정보화담당관 신재경 ▲국제교류담당관 김주향 ▲법무담당관 나정은 ▲사회재난과 이재욱 ▲총무과 김녹용 ▲총무과 김선환 ▲시민소통과 박지만 ▲세정과 나인영 ▲세정과 이승수 ▲세정과 이한태 ▲회계과 정석원 ▲인권평화과 최의숙 ▲고령사회정책과 김미숙 ▲고령사회정책과 전예성 ▲공공보건의료과 송정태 ▲외국인주민과 정국환 ▲도시계획과 이성주 ▲건설행정과 구재영 ▲대중교통과 주보성 ▲미래도시기획단 강성용 ▲군공항건설단 이정화 ▲도로과 이민국 ▲광역교통과 김종규 ▲광역교통과 박효정 ▲교통운영과 조상호 ▲노동일자리정책관 윤규술 ▲노동일자리정책관 임상국 ▲문화정책관 이석기 ▲문화유산자원과 정종환 ▲문화유산자원과 한소리 ▲체육진흥과 정영미 ▲미래산업총괄관 박지혜 ▲미래산업총괄관 이정선 ▲투자산단과 김정은 ▲AI반도체과 정미애 ▲로봇가전의료산업과 송지연 ▲창업진흥과 최기동 ▲농업동물정책과 주호연 ▲청년정책과 김선일 ▲청년정책과 김영순 ▲교육지원정책과 서승희 ▲자치경찰위원회 신동호 ▲감사위원회 김정론 ▲감사위원회 이지연 ▲인재교육원 창의교육담당관 이정환 ▲보건환경연구원 연구지원과장 이현정 ▲상수도사업본부 경영부 김재석 ▲상수도사업본부 동북수도사업소 요금관리과장 이순형 ▲5·18기념문화센터소장 윤승현 ▲광주경제자유구역청 김형완 ▲광주경제자유구역청 정아빈 ▲관광도시과 유은옥 ▲AI반도체과 노승필 ▲돌봄정책과 유지영 ▲돌봄정책과 정유선 ▲고령사회정책과 송안선 ▲장애인복지과 안미리 ▲장애인복지과 장한나 ▲감사위원회 김경명 ▲기후대기정책과 정신근 ▲교통운영과 나우철 ▲교통운영과 정회진 ▲에너지산업과 박서연 ▲교육지원정책과 백광정 ▲도시공원관리사무소장 박향이 ▲공공보건의료과 양지윤 ▲건강위생과 박주연 ▲로봇가전의료산업과 장미선 ▲물관리정책과 박승열 ▲환경보전과 윤병율 ▲자원순환과 심경아 ▲자원순환과 윤관주 ▲자원순환과 조효동 ▲도로과 김승준 ▲투자산단과 박석길 ▲상수도사업본부 기술부 박진성 ▲상수도사업본부 서남광산수도사업소 시설관리과장 문효식 ▲종합건설본부 토목부 김혜미 ▲종합건설본부 토목부 최용 ▲도시철도건설본부 공사부 서주현 ▲도시철도건설본부 공사부 최영호 ▲사회재난과 박흥철 ▲관광도시과 백길성 ▲민주보훈과 공현주 ▲공간혁신과 양태영 ▲건축경관과 기윤 ▲주택정책과 안태명 ▲문화도시조성과 박정철 ▲도시철도건설본부 안전관리실장 김성원 ▲주택정책과 김상준 ▲토지정보과 김형석 ▲종합건설본부 총무부 김일규 ▲데이터정보화담당관 박경수 ▲사회재난과 김대영 ▲AI반도체과 이중근 ▲보건환경연구원 미세먼지분석과장 박병훈 ▲보건환경연구원 물환경조사과장 서희정 ▲보건환경연구원 대기환경과장 이윤국 ▲보건환경연구원 먹는물검사과장 윤상훈 ▲보건환경연구원 산업폐수과장 조광운 ▲상수도사업본부 수질연구소 원정수관리과장 박용훈 ▲관광도시과 정은선 ▲회계과 정신혜 ▲노동일자리정책관 장수진 ▲군공항건설단 박태균 ▲미래차산업과 오신영





