광주보훈청, 1월 우리고장 위대한 대한인 '김점곤 소장' 선정

'6·25전쟁 승리 주역…평양까지 길 열어

1월 '우리고장 위대한 대한인' 김점곤 육군 소장. 광주지방보훈청 제공

광주지방보훈청은 올해 1월 '우리 고장 위대한 대한인'으로 김점곤 육군 소장을 선정했다고 5일 밝혔다.

김점곤 소장은 1923년 전남 화순군에서 태어났다. 1950년 6·25전쟁 발발 후 가장 치열했던 다부동 전선에서 그는 제1사단 12연대를 이끌고 무너질 듯한 최후 방어선을 붙잡았다. 직접 특공대를 꾸려 적 전차 4대를 격파하며 절망적 전황 속 단 하나의 반격 기회를 열었다.

이 승리는 국군이 다시 일어서는 전환점이 됐고, 9월 25일 반격이 개시됐다. 진군한 제1사단은 10월 11일 38선을 넘어 평양으로 돌입했고, 그의 12연대는 적 저항을 뚫고 선두로 평양에 입성해 국군의 자존심을 세웠다.

'우리 고장 위대한 대한인'은 나라를 위해 헌신·공헌한 인물을 발굴·조명함으로써 지역주민과 미래 세대에게 자랑스러운 역사와 보훈의 가치를 알리기 위해 선정했다.





광주지방보훈청은 "김점곤 육군 소장의 삶은 오늘의 대한민국을 가능하게 한 헌신의 역사"라며 "앞으로도 지역과 함께 위대한 대한인의 발자취를 지속적으로 알리고, 일상 속에서 보훈의 의미를 공유해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

