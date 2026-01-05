檢, 김용현 변호인 3명 변협에 ‘징계’ 요청

한덕수 재판 법정서 소리치는 등 소란

이하상·권우현·류승수 변호사… 검사 비방

검찰이 12·3 비상계엄 관련 내란 재판에서 소란을 피우고 부적절한 언행을 한 김용현 전 국방부 장관의 변호인들에 대해 징계를 요청했다.

서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인인 이하상·권우현·유승수 변호사에 대해 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다고 5일 밝혔다.

검찰은 "공판조서 등을 면밀히 검토한 결과, 일부 언행이 '변론권의 범위를 벗어난 품위손상 행위'에 해당한다고 판단돼 징계 개시를 신청했다"고 했다. 변협은 검찰의 신청을 검토한 뒤, 징계 개시 여부를 결정할 방침이다.

이들은 지난해 11월 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 사건 재판에서 신뢰관계인 동석을 요구했으나 받아들여지지 않자 직권남용이라며 법정에서 소리치는 등 소란을 피웠다. 재판장은 질서 유지를 위해 변호인에 퇴정을 명령한 뒤 감치 15일을 선고했다.

하지만 감치 재판 과정에서 두 변호사는 인적 사항을 묻는 재판부 질의에 답변을 거부했고 감치 장소인 서울구치소는 인적 사항이 특정되지 않았다며 보완을 요청했다. 이에 법원은 감치 집행이 곤란하다고 판단해 집행명령을 정지했다.





이 사건의 공소유지를 담당하는 조은석 내란 특별검사팀은 변호인들이 재판에서 상습적으로 재판부와 검사를 비하·비방했다며 징계 요청 권한이 있는 서울중앙지검에 관련 자료를 보냈다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

