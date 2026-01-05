경주시, 2026년 기초생활보장 보장성 강화 대비 행정 절차 착수

기준 중위소득 6.51% 인상 등 정부 가이드라인 맞춰 수급자 관리 정비
의료급여 부양비 폐지·청년 소득공제 확대 등 관내 수혜 대상 파악 주력
경주시가 2026년부터 시행되는 정부의 기초생활보장제도 개편안에 맞춰 관내 수급자 현황을 재정비하고 제도 안착을 위한 준비에 들어갔다.
이번 개편은 중앙정부의 제3차 기초생활보장 종합계획에 따른 전국 공통 사항으로, 경주시는 이에 따른 지역 내 대상 가구의 혼란을 줄이는 데 집중할 방침이다.
보건복지부 방침에 따라 2026년 기준 중위소득은 4인 가구 기준 6.51% 인상된다.
이에 따라 경주시 관내 생계·의료·주거·교육급여 수급자 1만2131가구(1만5643명)의 선정 기준과 지급액도 순차적으로 상향될 전망이다.
1인 가구 기준 생계급여 선정 기준은 월 82만556원으로 조정되며, 경주시는 이에 맞춰 신규 대상자 발굴을 위한 행정 안내를 준비 중이다.
이번 개편에서 시민들이 체감할 가장 큰 변화는 재산 산정 기준의 완화다.
기존 1000cc 미만 소형차 기준이 차량가액 500만원 미만으로 확대 적용된다.
자녀 3인 이상에서 2인 이상 가구까지 자동차 재산 산정 시 특례를 적용받게 된다.
의료급여 부양비는 그간 수급권자의 발목을 잡았던 부양의무자 소득에 따른 10% 부양비 부과가 전면 폐지돼 경주시 내 약 9000여 명의 의료급여 수급자가 혜택을 볼 것으로 추산된다.
근로 의욕이 있는 청년 수급자에 대한 지원도 강화된다.
19세~34세 청년을 대상으로 한 소득공제액이 기존 40만 원에서 60만 원으로 인상됨에 따라, 경주시는 관내 청년 수급자들이 근로를 통해 자립할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
경주시는 정부의 이번 제도 개편이 대폭적인 보장성 강화를 골자로 하는 만큼, 제도 초기 신청자가 몰릴 것에 대비해 읍면동 행정복지센터의 상담 역량을 강화하고 대상자들이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 실무적인 준비를 마칠 계획이라고 밝혔다.
영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>