장동혁 "계엄·탄핵 결과 책임져야…이제 변해야 할 시점"

"국민의힘 대표로 무거운 책임감 느껴"

"이기기 위해 변해야…변화 지켜봐달라"

장동혁 국민의힘 대표는 19일 "우리가 누리는 자유와 정의가 사라지지 않도록 싸우고 지켜내야만 한다"며 "그 싸움을 위해 우리가 이제 변해야 할 시점"이라고 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 19일 청주 오스코에서 열린 충북도당 당원 교육 행사에 참석해 축사하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 충북 청주 오스코에서 열린 충북도당 당원교육에 참석해 "변화하되 보수의 가치를 버리지 않겠다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "12·3 비상계엄 해제 표결에 참여했고 17명의 국민의힘 의원들과 함께 계엄 해제에 찬성표를 던졌다"며 "아마 함께하지 못했던 90명의 (국민의힘) 의원들도 본회의장에 들어올 수 있었다면 같은 선택을 했을 것"이라고 말했다.

장 대표는 "계엄과 탄핵을 거치며 대한민국은 또 둘로 갈라져 사회 혼란을 겪었고 많은 국민이 상처를 받았다"며 "우리는 그 과정에 대한 어떤 설명과 이유에도 불구하고 계엄과 탄핵이 가져온 그 결과에 대해서는 책임을 져야 한다고 생각한다"고 했다.

이어 "결과에 책임질 줄 아는 것, 그것이 보수 정치라고 생각한다"며 "국민의힘 대표로서 그에 대해 무거운 책임감을 느끼고 있다"고 말했다.

장 대표는 "이제 그 바탕 위에서 변화를 시작하려 한다"며 "우리가 지키고 싶은 것들을 지키기 위해서 우리는 이겨야 한다. 이기기 위해서 변해야 한다. 이제부터 국민의힘의 변화를 지켜봐 달라"고 강조했다.

그러면서 "무거운 책임감 위에서 국민 속으로 들어가고 국민 목소리에 반응하는, 그래서 국민 삶을 제대로 바꿔내는 국민의힘으로 변화해야 한다"고 덧붙였다.

장 대표는 당원들을 향해 "여러분이 저를 선택한 이유는 제가 다른 후보보다 정치 경력이 길어서도, 정치력이 더 뛰어나서도 아니다"며 "제가 당원만 보고 보수의 가치를 지키며 한길로 가겠다고 약속드렸기 때문"이라고 했다.

장 대표는 "당대표가 부족하거나 잘못하는 것이 있다면 손가락질할 것이 아니라 우리는 그 부족함을 메워 줘야 할 것"이라며 "저는 제 부족함을 안다. 그리고 무엇을 더 채워야 할지도 듣고 있다"고 강조했다.

장 대표는 "승리를 위해서 변화하는 국민의힘의 길에 당원 여러분이 함께해달라"며 "이곳 충북에서 내년 지방선거 승리를 위한 힘을 모아달라"고 촉구했다.





장 대표는 지난 3일 비상계엄 1주년 전후로 지도부의 강성 노선에 대한 당내 파열음이 커지자 중진, 초·재선 의원들을 잇달아 만나며 의견을 수렴해왔다. 장 대표는 지방선거가 6개월 앞으로 다가온 만큼 중도 확장 방안을 모색하는 것으로 알려졌다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

