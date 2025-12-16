기부단체 만난 이 대통령 "덕분에 '성냥팔이 소녀' 같은 아이 많지 않아"

16일 기부·나눔 단체 초청행사
'성냥팔이 소녀' 언급한 대통령
李 "우리 세상 잔인하지 않았으면"
이재명 대통령이 16일 기부·나눔 단체 관계자들에게 동화 '성냥팔이 소녀'를 언급하며 "따뜻한 마음으로 세상을 바라봐주는 많은 분들 덕분에 그런 아이들이 많지 않은 사회가 되고 있다"고 감사를 표했다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 기부·나눔 단체 초청 행사를 열고 이같이 밝혔다. 이번 행사는 연말연시를 맞아 이웃을 살피고 돕는 기부 문화 확산을 촉구하기 위해 마련됐다. 행사에는 기부·나눔 단체 관계자와 홍보대사, 기부자 및 후원 아동·청소년 32명이 초대됐다.
이 대통령은 "여러분은 희망과 편안함을 주고 계신다. 국정을 책임지는 사람으로서 진심으로 감사드린다"면서 "예산보다 후원금이 많은 것도 우리 사회에 이웃을 걱정하는 마음이 많다는 증거"라고 말했다.
그는 "정치권에서 흔히 '등 따습고 배부른 게 최고'라는 말이 있는데, 반대로 말하면 춥고 배고픈 것이 얼마나 서럽고 괴로운지 알 수 있다"며 "동화 성냥팔이 소녀 줄거리를 다시 찾아보니 결말이 참 잔혹하더라. 우리 세상이 그렇게 잔인하지는 않았으면 좋겠다"고 당부했다.
다만 이 대통령은 "그런데도 가장 중요한 것은 정부와 행정이 최소한의 안전선을 지켜주는 일"이라며 "아직 부족한 점이 있어 슬프고 서러운 분들이 존재하는 것도 사실"이라고 지적했다.
이어진 참석자들의 발언을 들은 이 대통령은 "작은 정성이 큰 정성을 만든다"며 "작은 정성이라도 후원자분들이 최선을 다해 주신 것을 알고 있다"고 언급했다.
지금 뜨는 뉴스
행사는 이 대통령과 김혜경 여사가 참석 단체에 성금을 기부하며 마무리됐다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>