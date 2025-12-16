기부단체 만난 이 대통령 "덕분에 '성냥팔이 소녀' 같은 아이 많지 않아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 기부·나눔 단체 초청행사

'성냥팔이 소녀' 언급한 대통령

李 "우리 세상 잔인하지 않았으면"

이재명 대통령이 16일 용산 대통령실에서 열린 2025년 기부·나눔 초청행사에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 16일 기부·나눔 단체 관계자들에게 동화 '성냥팔이 소녀'를 언급하며 "따뜻한 마음으로 세상을 바라봐주는 많은 분들 덕분에 그런 아이들이 많지 않은 사회가 되고 있다"고 감사를 표했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 기부·나눔 단체 초청 행사를 열고 이같이 밝혔다. 이번 행사는 연말연시를 맞아 이웃을 살피고 돕는 기부 문화 확산을 촉구하기 위해 마련됐다. 행사에는 기부·나눔 단체 관계자와 홍보대사, 기부자 및 후원 아동·청소년 32명이 초대됐다.

이 대통령은 "여러분은 희망과 편안함을 주고 계신다. 국정을 책임지는 사람으로서 진심으로 감사드린다"면서 "예산보다 후원금이 많은 것도 우리 사회에 이웃을 걱정하는 마음이 많다는 증거"라고 말했다.

그는 "정치권에서 흔히 '등 따습고 배부른 게 최고'라는 말이 있는데, 반대로 말하면 춥고 배고픈 것이 얼마나 서럽고 괴로운지 알 수 있다"며 "동화 성냥팔이 소녀 줄거리를 다시 찾아보니 결말이 참 잔혹하더라. 우리 세상이 그렇게 잔인하지는 않았으면 좋겠다"고 당부했다.

다만 이 대통령은 "그런데도 가장 중요한 것은 정부와 행정이 최소한의 안전선을 지켜주는 일"이라며 "아직 부족한 점이 있어 슬프고 서러운 분들이 존재하는 것도 사실"이라고 지적했다.

이어진 참석자들의 발언을 들은 이 대통령은 "작은 정성이 큰 정성을 만든다"며 "작은 정성이라도 후원자분들이 최선을 다해 주신 것을 알고 있다"고 언급했다.





행사는 이 대통령과 김혜경 여사가 참석 단체에 성금을 기부하며 마무리됐다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

