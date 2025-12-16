美 페이팔, 은행 설립 신청…핀테크도 은행업 참전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 정부 규제 완화 영향

중소기업 대출 강화 계획

로이터연합뉴스

AD

온라인 결제서비스 업체인 페이팔이 은행업에 뛰어든다.

16일(현지시간) 블룸버그에 따르면 페이팔은 유타주 금융기관국(DFI)과 연방예금보험공사(FDIC)에 산업대부회사(ILC) 형식의 은행 설립 신청서를 제출했다고 밝혔다.

페이팔은 은행 설립을 통해 중소기업 대출을 강화할 계획이다. 페이팔은 2013년 이후 지금까지 중소기업 대상으로 300억달러 이상의 대출과 자본을 공급해왔다. 은행업 인가를 받으면 자금 조달과 대출을 효율적으로 운영할 수 있게 된다.

알렉스 크리스 최고경영자(CEO)는 "자본 확보는 성장을 추구하는 중소기업에 여전히 중대한 장애물"이라며 "페이팔 은행 설립을 통해 사업과 효율을 강화하고 미국 전역의 중소기업에 성장과 경제적 기회를 지원할 것"이라고 말했다.

이는 트럼프 정부의 규제 완화 영향으로 해석된다. 트럼프 정부는 핀테크, 가상자산 기업의 은행업 진출을 허용하는 분위기다. 앞서 서클, 리플, 팍소스 등 주요 가상자산 기업들이 은행 설립 관련 예비 규제 승인을 받았다.

페이팔은 룩셈부르크에서 은행업 인가를 받았다. 미국에서 은행업 승인을 받으면 예금 계좌 등 리테일 부문도 확대할 것으로 예상된다.





AD

은행 설립이 승인될 경우 '페이팔 은행'으로 출범할 예정이며, 초대 은행장은 마라 맥닐이 맡는다. 마라 맥닐은 도요타자동차의 금융 부문 자회사 CEO를 지낸 바 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>