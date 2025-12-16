송언석 "통일교 특검법 준비 마쳐…개혁신당과 협의 돌입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"조만간 특검법 공식 발의…'2특검 1국조' 촉구"

송언석 국민의힘 원내대표는 16일 더불어민주당 인사들의 통일교 금품 수수 의혹을 수사하기 위한 통일교 특검법을 조만간 공식 발의하겠다고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민의힘은 이미 2개 특검법에 대한 준비를 마쳤다"며 "개혁신당을 비롯한 야당과 곧바로 협의에 들어갈 것"이라고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 16일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2025.12.16 김현민 기자

특검법과 관련해서는 "대통령이 속하지 않은 교섭단체가 후보자를 추천하고 대통령이 기한 내에 임명하지 않을 경우 임명한 것으로 간주해 특검 출범을 지연하거나 방해할 수 없도록 했다"고 설명했다.

아울러 "특검에는 대규모 복합 사업에 대응할 인력과 권한을 부여하고 수사 기간은 수사기관은 최대 150일까지 보장하되 그 기간 공소시효를 정지해 시간 끌기로 진실이 묻히는 일을 막겠다"고 덧붙였다.

특검 수사 대상으로는 △민주당 인사들의 불법 금품 수수 의혹 △민중기 특검 수사 은폐 조작 의혹 △대통령-한학자 총재 회동 및 로비 의혹 △양평군 공무원 사망 사건 △민중기 특검의 자본시장 교란 의혹을 꼽았다.

송 원내대표는 "통일교와 민주당의 검은 커넥션이 매일 새롭게 드러나고 있다"며 "통일교 게이트 특검으로 진상을 명명백백하게 밝혀야 한다"고 강조했다.





국민의힘은 이와 함께 '민중기 특검에 대한 특검', '대장동 재판 항소 포기 국정조사' 등 '2특검 1국정조사'를 시행하는 데 협조할 것을 더불어민주당에 촉구했다. 송 원내대표는 "2특검 1국조를 통해 절대다수 의석 뒤에 숨어 진실을 회피하는 이재명 정권과 민주당의 권력형 비리를 끝까지 밝히겠다"고 목소리를 높였다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

