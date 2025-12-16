세라젬, 저소득 가정에 5억원 상당 헬스케어 가전 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2006년 초록우산 어린이재단과 협약

이후 매년 3600만원 기부

사랑의 김장김치 나눔 등 계속

세라젬은 KBS 프로그램 '동행'에 출연한 저소득·중증 질환 가정에 2022년부터 올해까지 5억원 상당의 헬스케어 가전을 후원했다고 16일 밝혔다.

세라젬 임직원이 KBS '동행'에 출연한 가정을 방문해 설치 제품에 대해 설명하고 있다. 세라젬

세라젬은 2006년 초록우산 어린이재단과 후원 협약을 체결한 이후 매년 3600만원을 기부하며 아동의 자립 역량 향상과 교육·주거 환경 개선을 위해 지원해왔다. 2023년부터는 초록우산 어린이재단의 나눔 현판 사업에도 동참해 웰카페·라운지 등 체험 매장에서 발생한 수익의 일부를 매달 정기 후원하고 있다.

지역사회와 연계한 사회공헌 활동도 이어가고 있다. 세라젬은 2011년부터 천안시와 함께 '사랑의 김장김치 나눔 행사'를 이어오며 취약계층의 겨울나기를 지원해왔으며 올해도 후원금을 전달했다.

해외 취약계층 아동을 위한 교육 환경 개선 활동도 활발히 진행 중이다. 세라젬은 2006년부터 중국 '희망소학교 프로젝트'를 통해 총 17개 학교를 신축·지원해 왔으며, 지난 10월에는 호북성의 한 초등학교에 스마트 교육 설비, 도서 및 사무용 가구 등을 기증해 약 450명의 학생이 더 나은 환경에서 학습할 수 있도록 도왔다.

인도에서는 2016년부터 '드림스쿨 프로젝트'를 운영하며 빈곤 지역 아동의 교육 인프라 조성 및 장학 사업을 전개하고 있다. 지난 2월에는 우타라칸드주에 13번째 드림스쿨을 완공하고 IT 기자재를 지원해 디지털 학습 환경 구축에 힘을 보탰다.





세라젬 관계자는 "세라젬은 국내 취약계층의 일상 건강관리 지원은 물론 해외 아동의 교육 환경 개선까지 글로벌 차원의 사회공헌 활동을 넓혀가고 있다"며 "앞으로도 제품을 넘어 사회 전반의 건강과 삶의 질 향상에 기여하는 책임 있는 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

