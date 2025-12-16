YS컴퍼니, 크린토피아와 홈클리닝 업무협약 “검증된 청소 서비스 제공”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입주박람회 현장에서 검증된 청소 서비스 제공…입주민 편의와 신뢰도 높인다

YS컴퍼니 손형욱 대표(우) 와 크린토피아 B2B 총괄 장윤혁 상무(좌) 가 11일 업무협약을 체결한후 기념촬영을 하고 있다.

AD

입주 컨설팅 및 입주박람회 전문기업 ㈜YS컴퍼니가 12일 국내 1위 세탁 프랜차이즈 기업 크린토피아와 신축 아파트 입주청소 서비스 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 YS컴퍼니가 진행하는 전국 입주박람회 및 입주 컨설팅 과정에서 입주민에게 더욱 체계적이고 전문화된 홈클리닝 서비스를 제공하기 위해 추진된 것이다.

협약식은 YS컴퍼니 본사에서 진행되었으며 크린토피아 B2B 총괄 장윤혁 상무, YS컴퍼니 손형욱 대표, 최지훈 본부장을 비롯한 양사 관계자들이 참석해 신규 입주 시장의 품질 향상을 위한 공동 협력 체계를 공식화했다.

YS컴퍼니는 그동안 수많은 대단지 입주박람회를 주관하며 입주 과정에서 가장 많은 문의가 발생하는 분야 중 하나가 청소 서비스임을 파악해왔다. 이번 협약을 통해 입주박람회에 방문한 고객들에게 크린토피아의 표준화된 서비스, 투명한 가격 그리고 체계적인 프로세스를 제공하여, 전문성을 강화할 계획이다.

크린토피아는 세탁업을 통해 축적된 오염물 분석·제거 기술과 전문 교육 시스템을 기반으로 홈클리닝 서비스를 운영하고 있으며, 이사·입주·리모델링 등 상황에 맞춘 다양한 서비스와 평당 9,900원 일정제 요금을 적용해 합리적인 선택이 가능하다는 점에서 고객에게 높은 신뢰를 얻고 있다.

YS컴퍼니는 줄눈, 나노코팅, 탄성코트, 단열필름, 시스템에어컨, 커튼·블라인드 등 입주 시점에 필요한 모든 품목을 선정해 단지별 맞춤형 박람회를 진행해왔으며, 이번 크린토피아와의 협업을 통해 '홈클리닝 분야 역시 공식적으로 검증된 파트너 체계'를 구축하게 되었다.

이를 통해 입주민은 입주박람회 현장에서 한 번의 방문만으로 필요한 입주 준비 서비스를 한자리에서 비교·상담할 수 있게 되며, YS컴퍼니는 입주 초기 품질과 만족도 향상이라는 본연의 역할을 더욱 강화하게 된다.

또한 크린토피아의 실명제 매니저 배정, 사전 교육 이수 시스템 등 체계적인 운영 프로세스를 통해 입주민 상담, 현장 관리, 신뢰도 확보 측면에서 시너지가 기대된다.

YS컴퍼니와 크린토피아는 향후 입주박람회뿐 아니라 입주민 대상 공동 프로모션, 지역 단지 맞춤 솔루션 구성 등 다양한 협력 모델을 검토하여 서비스 범위를 확대할 계획이다.





AD

YS컴퍼니 손형욱 대표는 "YS컴퍼니는 입주민의 편의와 초기 주거 품질 향상을 최우선 가치로 두고 있으며, 이번 협약은 신축 아파트 입주 과정에서 가장 중요한 영역 중 하나인 '청소 서비스'의 전문성을 한 단계 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 YS컴퍼니는 검증된 기업들과의 협업을 통해 입주민에게 더욱 신뢰할 수 있는 입주박람회와 입주 컨설팅 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>