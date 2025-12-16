李대통령 "탁월한 공무원 파격 보상…사회적 경제 활성화해야"

정부세종청사서 국무회의 주재

"각 부처 업무보고 단계부터 '국민주권' 실천하는 마음 가져야"

복지부 등 2주차 업무보고

기부·나눔 초청행사도 가져

이재명 대통령이 16일 "국정이 국민들에게 투명하게 공개돼야 국민 중심 국정이 말에 그치지 않고 제대로 될 수 있다. 그래야 국민주권이라는 하는 것이 내실화될 수 있다"며 "각 부처는 업무보고 단계부터 실천하겠다는 마음가짐으로 업무보고를 잘 준비해 달라"고 당부했다.

연합뉴스

AD

이 대통령은 이날 정부세종청사에서 진행된 국무회의에서 "최초로 생중계되는 업무보고에 대한 우리 국민 관심 매우 높다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 이 대통령은 "공직자들의 특별한 헌신과 성과에 대한 특별한 보상을 하겠다"며 "각 부처에서는 탁월한 성과를 내는 공무원들에게 그에 걸맞은 파격적인 포상이 이뤄질 수 있도록 후속 조치를 신속하게 추진하시기 바란다"고 말했다.

또 이 대통령은 "우리 사회 여러가지 문제가 있지만, 근본적 문제가 바로 양극화"라면서 "해소하진 못하더라도 완화해나가려면 양적인 성장을 넘어서서 공정하고 지속가능한 성장으로 정책 패러다임을 과감하게 전환해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "정부는 협동조합 등 여러 분야에 걸쳐 사회연대경제 또는 사회적 경제를 활성화할 수 있는 방안을 충분히 연구하라"고 지시했다. 이날 국무회의에서는 '사회연대경제 통합 생태계 구축 방안'이라는 주제로 행정안전부가 토의 안건을 발표했다.

이 대통령은 이날 오후 2주 차 업무보고를 시작한다. 지난주부터 이어지고 있는 업무보고는 역대 정부 최초로 전 국민에게 생중계되고 있다. 이 대통령은 이날은 보건복지부를 포함해 질병관리청, 식품의약품안전처, 문화체육관광부, 국가유산청, 국민권익위원회 등으로부터 업무보고를 받는다.

연합뉴스

이날 업무보고에서는 의대 증원 문제와 지역 공공의료 체계를 비롯해 K컬쳐 육성 방안, 공직자 부정부패 근절 방안 등이 보고될 것으로 보인다. 이어지는 토론은 이 대통령이 현안을 직접 묻고 답변을 듣는 형식으로 진행되며 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨의 문화재 무단출입 의혹, 종묘 앞 재개발 논란, '정교분리' 원칙에 따른 통일교 해산 검토 등 정치·사회적으로 예민한 사안이 거론될 가능성이 있다.





AD

앞서 이 대통령은 용산 대통령실에서 기부·나눔 초청행사를 가졌다. 이 대통령은 기부단체 관계자들에게 동화 ‘성냥팔이 소녀’를 언급한 뒤 “따뜻한 마음으로 세상을 바라봐 주는 많은 분들 덕분에 그런 아이들이 많지 않은 사회가 되고 있다”면서 감사를 표했다. 행사에는 구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 밀알복지재단, 바보의나눔, 사회복지공동모금회, 세이브더칠드런, 아름다운 동행, 월드비전, 유니세프, 초록우산어린이재단, 푸르메재단, 푸드뱅크, 한국해비타트 등 주요 기부·나눔단체 관계자와 홍보대사, 기부자 및 후원 아동·청소년 32명이 참석했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>