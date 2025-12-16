여수광양항만공사, 네이버클라우드와 K-Smart AI 종합항만 전환 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항만물류 분야 스마트화·디지털 혁신 목표



여수광양항만공사(사장직무대행 황학범, 이하 '공사')는 지난 15일 네이버 본사에서 네이버 클라우드 주식회사(대표이사 김유원, 이하 '네이버 클라우드')와 여수광양항의 디지털 전환과 스마트 항만 고도화를 위한 '여수광양항 K-Smart 피지컬 AI 항만 전환을 위한 전략적 파트너십' 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 세계적인 수준의 종합항만 인프라를 보유한 공사와 국내 기업 최고의 인공지능(AI)·클라우드·디지털 트윈 기술 역량을 갖춘 네이버 클라우드가 협력해 여수광양항을 K-Smart 피지컬 AI 항만의 표준 모델이자 국가 물류산업 디지털 혁신의 테스트베드 육성과 동북아 항만물류 분야의 스마트화와 디지털 혁신을 목표로 하고 있다.

양 기관은 협약을 통해 K-Smart 항만 표준 모델 공동 개발, 피지컬 AI 기반 항만 혁신, 항만물류 데이터 주권 확보 및 통합 플랫폼 구축, AI 기반 업무혁신 및 스마트 비서 서비스 구축, 디지털 트윈 기반 가상 항만 운영 구축, 항만 AI 전문인력 양성 및 생태계 조성 등 6대 중점 분야에서 전략적 협력을 추진한다.

우선 공사와 네이버 클라우드는 여수광양항의 운영 데이터를 활용한 K-Smart 항만 표준 모델을 공동으로 설계하고, 항만 내 선박 운항·모빌리티 통합제어, 물류설비의 스마트·무인화를 포함한 피지컬 AI 실증을 단계적으로 확대해 완전 자동화·지능형 항만 운영 체계를 구축해 나간다는 계획이다.

또한, 공사는 안전한 항만 데이터 댐을 구축하고, 이를 기반으로 여수광양항 통합플랫폼(가칭'PortSight')에 네이버 클라우드의 AI 분석기술을 접목해 예측·최적화 기능을 고도화함으로써 물류 흐름의 효율성을 높이고 항만 운영 리스크를 사전에 관리할 수 있는 환경을 조성할 예정이다.

이와 함께 양 기관은 생성형 AI를 활용한 사내 지식관리, 지능형 고객 응대, 문서 자동화 등 공사 내부 업무 프로세스의 디지털 전환을 추진하는 한편, 항만 시설과 물류 흐름을 가상공간에 구현하는 디지털 트윈 기반 가상항만을 구축해 시뮬레이션과 안전관제, 투자 타당성 검토 등에 활용할 수 있는 실시간 운영지원 체계를 마련하기로 했다.

공사와 네이버 클라우드는 임직원 대상 AI 활용 역량 강화 교육과정 운영, 지역대학·연구기관·스타트업과 연계한 AI 물류 스타트업 발굴·육성 프로그램을 통해 여수광양항을 중심으로 한 AI 인재·산업생태계를 조성하고, 지역 상생형 혁신 모델을 만들어 간다는 방침이다.





황학범 여수광양항만공사 사장직무대행은 "이번 네이버 클라우드와의 전략적 파트너십은 여수광양항을 데이터와 AI로 움직이는 미래형 피지컬 AI 항만으로 전환하기 위한 중요한 출발점이다"며 "정부 국정과제와 연계한 디지털 친환경 항만정책을 차질 없이 추진해 대한민국을 대표하는 K-Smart 항만 표준모델을 여수광양항에서 완성하겠다"고 말했다.





