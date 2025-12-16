HANARO 26-12 은행채 액티브 ETF, 신규 상장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH-Amundi자산운용이 HANARO 26-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF를 16일 상장한다.

HANARO 26-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF는 내년 12월 만기 은행채에 투자하는 ETF다. 만기 도래 시 수익자에게 투자원금과 수익을 분배한다. 만기 시점까지 보유 시 매수 시점의 만기수익률(YTM) 수준의 성과를 추구한다.

신용도가 우수한 우량(AA+이상) 등급의 시중은행채와 특수은행채에 투자해 안정적인 이자수익을 추구하는 상품이다. 여기에 섹터별 스프레드 및 시장 환경에 따라 공사채(AA+이상)를 활용한 액티브 전략도 반영한다.

ETF 특성상 국내 주식 시장에서 거래가 가능해 유동성과 거래 편의성이 높으며, 자산 구성 내역이 공개돼 투명한 운용을 원칙으로 한다.

비교지수는 KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수이다. 2026년 12월 15일 전후 1개월 이내 AA+ 등급 이상의 발행 잔액 500억 이상 특수은행채 및 시중은행채 종목들로 구성된 지수다.





AD

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "HANARO 26-12 은행채(AA+이상) 액티브 ETF는 고등급 채권의 만기보유전략을 취하기 때문에 자산배분의 안정성과 리스크 관리에 용이하다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>