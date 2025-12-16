정부, 4.5조원+α 투입해 글로벌 물류거점 확보 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2030년까지 해외 물류센터 40곳·항만 터미널 10곳 확보

공공·민간 투자 연계 강화

정부가 4조5000억원 이상을 투입해 해외 물류 거점 확보에 나선다. 글로벌 통상환경 불확실성과 지정학적 리스크가 장기화되는 가운데, 수출입 물류의 안정성을 높이기 위한 대응 전략이다.

해양수산부는 16일 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '글로벌 물류공급망 거점 확보 전략'을 발표했다. 관세 인상 기조 확산과 러시아·우크라이나 전쟁, 홍해 사태, 기후 위기 등이 겹치며 글로벌 물류 공급망의 불안정성이 구조적으로 확대되고 있다는 판단에서다.

실제 글로벌 주요 물류기업과 선사들은 최근 물류센터와 컨테이너 터미널 인수를 확대하며 시장 지배력을 강화하고 있다. 전 세계 컨테이너 터미널 가운데 선사 및 계열사 점유율은 2018년 32%에서 2024년 49%로 급증했다. 반면 국내 물류기업의 해외 인프라 확보 수준은 이에 크게 못 미친다는 평가다.

현재 국내 주요 15개 물류기업이 운영하는 해외 물류센터 가운데 소유권을 확보한 시설은 8.8%에 불과하다. 대부분 임차 형태로 운영돼 공급망 위기 발생 시 물류비 급등이나 시설 확보 지연 등 리스크가 크다는 지적이 나온다. 해운 경쟁력과 직결되는 해외 컨테이너 터미널 역시 우리 기업이 지분을 보유한 곳은 7곳에 그쳐, 한진해운 파산 이전 수준을 회복하지 못하고 있다.

정부는 이런 한계를 극복하기 위해 2030년까지 ▲해외 공공지원 물류 기반 40곳 확충 ▲해외 항만 터미널 10곳 확보 ▲글로벌 상위 50대 물류기업 3곳 육성을 목표로 제시했다.

우선 미국, 베트남, 인도, 독일 등 11개 주요 물류 거점국을 중심으로 물류창고와 컨테이너 야드 등 보관·처리 시설 투자를 확대한다. 해양진흥공사와 항만공사가 참여하는 공공지원 물류 인프라는 현재 9곳에서 2030년 40곳으로 늘릴 계획이다.

해외 컨테이너 터미널은 공공과 민간이 함께 참여하는 협의체를 구성해 투자처 발굴과 진출 전략을 공동 추진한다. 단기적으로는 1조원 규모의 글로벌 컨테이너 터미널 투자 펀드를 조성해 지분 확보에 나서고, 중장기적으로는 운영권 확보까지 단계적으로 추진한다.

에너지와 곡물 등 전략 화물의 경우 해외 벌크 터미널 확보도 병행한다. 기업이 투자처를 발굴하면 해양진흥공사와 항만공사가 공동 사업자로 참여하는 방식이 검토된다. 이와 함께 친환경 선박연료 인프라 펀드와 항만 스마트화 펀드를 활용해 국내 노후 터미널 현대화도 지원한다.

물류기업의 해외 진출을 돕기 위한 전 주기 지원체계도 강화된다. 진출 검토 단계에서는 주요 지역 시장정보를 공공이 제공하고, 현지 타당성 조사 지원 한도를 기존 1억원에서 2억원으로 확대한다. 투자 단계에서는 글로벌 물류공급망 투자펀드를 1조원에서 2조원으로 늘리고, 이 가운데 3000억원은 중소·중견 물류기업 전용 블라인드 펀드로 운용한다.

해외 진출 이후 안착 단계에서는 현지 규제 대응, 화주 확보, 인력 채용 등 경영 애로 해소를 공공 부문이 지원하고, 민관 합동 설명회와 협력 채널도 운영할 예정이다.

정부는 범정부 차원의 물류 지원 네트워크도 상시 체계로 전환한다. 해양진흥공사, 항만공사, 산업은행, 수출입은행, KOTRA 등이 참여하는 'K-물류 협의체'를 통해 기업 애로사항을 공동으로 해결하고, 항만공사의 해외 투자 역량 강화를 위한 협업 모델도 추진한다.





김성범 해수부 차관은 "해외 물류 거점 확보는 공급망 안정화를 위한 핵심 과제"라며 "이번 전략을 통해 우리 물류 경쟁력을 강화하고 수출입 경제를 안정적으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

