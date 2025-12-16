강원도, 자연재난대책 평가 '우수' 지자체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행안부 겨울철 자연재난 대책 평가

특별교부세 1억5000만원 포상

강원특별자치도(도지사 김진태)는 행정안전부가 주관한 자연재난 대책 평가에서 겨울철 자연재난(대설) 분야 우수기관으로 선정돼 포상금으로 재난안전 특별교부세 1억5000만원을 확보했다고 16일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

겨울철 자연재난 대책 평가는 매년 전국 지방자치단체를 대상으로 인명·재산 피해 상황, 비상 대응체계 운영, 대피·통제 등 겨울철 자연재난 사전대비 실태와 대책 기간 중 재난대응 추진 등을 종합적으로 평가해 우수기관을 선정하는 제도다.

도는 지난 겨울철 자연재난 대책기간 동안 폭설이 잦았음에도 불구하고, 도로 정체, 적설 취약시설 붕괴·전도, 마을 고립 등 대설 피해를 최소화하기 위해 선제적이고 체계적인 대응을 추진한 점을 높이 평가받았다.

특히, 시군과 협력해 제설차량, 살포기 등 제설장비와 제설제를 사전에 확보하고 강설 예보 시 제설제 사전 살포와 살포 주기 단축 등 신속한 도로 관리를 실시했다.

또한 전통시장 비가림시설, 비닐하우스, 축사 등 대설 취약시설에 대한 사전 예찰을 강화하고 산간마을 고립 예방을 위한 비상연락체계 구축과 제설자재 사전 배치 등 현장 중심의 대응태세를 유지했다.

이와 함께 도는 2017년과 2022년에도 겨울철 자연재난 대책 최우수 기관으로 선정된 바 있어, 겨울철 대설 대응에 있어 전국 최고 수준의 대응 역량을 갖춘 지자체임을 다시 한번 입증했다.





조영호 강원특별자치도 자연재난과장은 "이번 성과는 겨울철 재난 예방을 위해 도민의 적극적인 참여와 민·관·군의 긴밀한 협력이 함께 만들어낸 결과"라며 "앞으로도 철저한 자연재난 대비와 신속한 대응을 통해 도민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

