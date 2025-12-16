부산교통공사, 자체 데브옵스 구축… 배포 시간 80% 단축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오픈소스 기반 자동배포 시스템 개발… 공공 IT 운영 혁신 가속

부산교통공사(사장 이병진)가 소스코드 형상관리와 자동배포 기능을 갖춘 시스템을 자체 개발해 데브옵스(DevOps) 환경을 구축했다.

배포 시간 단축과 운영 안정성 강화라는 두 마리 토끼를 잡으며 공공 IT 운영 혁신을 본격화한다는 구상이다.

부산교통공사가 자체 데브옵스를 시연하고 있다. 부산교통공사 제공

이번에 구축한 시스템은 소스코드의 안전한 저장과 변경 이력 관리, 이상 여부 자동 점검, 실행 파일 자동 생성, 배포 자동화 기능을 비롯해 라이브러리 저장소와 지식관리 도구(Wiki.JS) 연동까지 포함한다. 개발부터 배포, 운영에 이르는 전 과정을 표준화·자동화한 것이 특징으로, 공사는 이를 통해 완전한 데브옵스 환경을 구현했다는 평가를 하고 있다.

기존에는 시스템별 배포 작업을 수작업으로 진행해 10∼40분가량이 소요됐으나, 데브옵스 체계 도입 이후에는 2∼7분 이내로 대폭 줄었다. 최대 80%에 달하는 시간 절감 효과다. 개발 환경과 운영 환경을 명확히 분리하는 브랜치 전략을 적용해, 운영 서버에 불필요한 코드가 반영되는 문제도 원천 차단했다.

Docker, GitLab, Jenkins 등 최신 오픈소스 기술을 폐쇄망 환경에서 구현한 점도 눈에 띈다. 공사는 이를 통해 보안 리스크를 최소화하면서도 민간 수준의 IT 운영 효율을 확보했다. 상용 솔루션 도입이나 외부 용역에 의존하지 않고 내부 역량만으로 시스템을 구축해 약 2000만원의 예산 절감 효과도 거뒀다.

현재 IT지원단 직원과 유지보수 인력을 대상으로 한 사용자 교육도 마무리돼, 시스템 운영과 유지관리 역시 내부 인력을 중심으로 안정적으로 이뤄지고 있다.





이병진 부산교통공사 사장은 "이번 데브옵스 구축은 업무 효율을 높이고 시민 불편을 최소화하는 것은 물론, 공사의 디지털 역량을 AI 중심 구조로 확장하는 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 도시철도를 이용하는 시민들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 AI 전환과 디지털 혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.





