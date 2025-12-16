다올 "현대차 목표주가, 47만원으로 상향…HL만도 모멘텀 주목"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다올투자증권은 올해 4분기 현대차·기아의 영업이익이 시장 기대치에 부합할 것이라며 이들 종목의 적정주가를 각각 47만원, 18만5000원으로 상향했다. 부품업체 중에서는 HL만도의 이익 모멘텀이 기대된다고 주목했다.

유지웅 다올투자증권 연구원은 16일 '자동차 - 4Q25 Preview: 비중확대 시점' 보고서를 내고 이같이 밝혔다. 먼저 유 연구원은 "4분기 실적시즌 주요 관전 포인트는 완성차의 손익 반등, 부품업체의 미국발 손익 개선 근거, 타이어 업종의 스프레드 개선"이라고 진단했다.

유 연구원은 "완성차는 3분기 대비 4000억원대 영업이익 개선, 부품업체는 HL만도의 이익 모멘텀이 기대된다"며 자동차 산업 완성차, 부품업체, 타이어 부문 톱 픽으로 현대차, HL만도, 금호타이어를 각각 꼽았다. 이들 종목의 목표주가는 각각 47만원, 7만3000원, 9000원이다. 그는 "완성차(현대차·기아)는 각각 적정주가를 47만원, 18만5000원으로 상향하고 부품 및 타이어 대부분에 대해서도 적정주가를 상향한다"고 했다.

현대차·기아의 경우 올해 4분기 영업이익이 각각 2조9000억원, 1조8000억원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망이다. 유 연구원은 "인센티브 비용 축소 및 환율 효과로 전분기 대비 4000억원, 3000억원의 손익 개선이 기대된다"면서 "15% (대미) 관세 인하 확정과 함께 자동차 수출도 연간 플러스 전환이 시작됐다. 4분기 글로벌 도매판매는 각각 106만대, 79만대로 추정된다"고 설명했다.





이와 함께 재무구조의 급진적 개편, 지배구조 개선 등 개별 이벤트가 있는 업체에 주목할 필요가 있다는 점도 언급했다. 유 연구원은 "보스턴 다이내믹스의 양산 발표로 자동차 부품업체들의 생태계 진화가 가속화할 것으로 예상된다"고 짚었다. 그는 "개별 턴어라운드 모멘텀이 있는 금호타이어, 롯데렌탈도 관심이 필요하다"고 덧붙였다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

