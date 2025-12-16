광주이스포츠교육원, 20일 2차 원데이 클래스 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주이스포츠교육원은 이스포츠 산업에 관심 있는 지역 청소년 예비 인재를 대상으로 이스포츠 산업 이해와 실무 경험 확대를 위해 '2차 이스포츠 원데이 클래스'를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 원데이 클래스는 글로벌 e스포츠 명문 구단 T1의 현직 전문가와 콘텐츠 크리에이터가 참여하는 커리어 특화 프로그램으로, e스포츠 산업 전반에 대한 이해부터 콘텐츠 제작, 프로게임 씬 구조까지 폭넓은 진로 정보를 제공하는 것이 특징이다.

프로그램은 총 3개 세션으로 구성된다.

첫 번째 세션에서는 T1 Business Dept. 이한규 연사가 글로벌 e스포츠 산업 구조와 시장 동향, T1의 구단 운영 및 비즈니스 전략을 중심으로 강연을 진행한다.

이어 두 번째 세션에서는 발로란트 콘텐츠 크리에이터 버니버니가 유튜브 알고리즘 이해와 콘텐츠 기획, 채널 성장 과정 등 크리에이터 실무 경험을 공유한다.

마지막 세션에서는 T1 Esports Academy 소속 아티스트 강사가 프로게임 씬 구조와 유스 시스템, 선수 육성 프로세스를 소개하며 e스포츠 진로에 대한 현실적인 방향성을 제시할 예정이다.

행사는 오는 20일 광주이스포츠교육원에서 대면 방식으로 진행된다. 참가비는 무료이며, e스포츠 산업·콘텐츠·크리에이터·프로씬에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.

정연철 광주이스포츠교육원장 은 "이번 원데이 클래스는 현직 산업 종사자의 실제 사례를 통해 e스포츠 산업과 진로를 보다 구체적으로 이해할 수 있도록 기획됐다"며 "지역 인재들이 e스포츠 분야로의 진출 가능성을 탐색하는 실질적인 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 광주이스포츠교육원은 해설, 연출, 기획, 운영, 멘탈케어 등 이스포츠 전반의 아우르는 직무 교육을 통해 지역 기반의 미래 인재 육성에 힘쓰고 있다.





광주이스포츠교육원은 문화체육관광부와 광주광역시의 '2025 이스포츠 전문인력 양성지원' 사업의 지원을 받아 운영되고 있으며, 2025년 호남대학교 산학협력단이 사업을 진행하고 있다. 현재 프로게이머 유망주 발굴 및 육성, 현장 실무형 이스포츠 직군 전문가 양성, 이스포츠 저변 확대를 위한 다양한 교육 프로그램을 운영 중이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

