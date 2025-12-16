본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은

김유리기자

입력2025.12.16 10:00

수정2025.12.16 10:14

시계아이콘02분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

금통위, 전망 시계 3개월→1년·점도표 도입 검토
통화정책 예측 가능성↑…금리 전망 상·하방 리스크 전달 가능
다만 점도표 분포 확대 시 전망 혼선 키울 수 있어
"충분한 가이드 하면서도 혼란 최소화…적정선 고민"

"저를 제외한 금통위원 여섯 분 중 세 분은 3개월 후에도 2.5% 수준에서 금리를 유지할 가능성이 크다는 의견이었고, 나머지 세 분은 현재보다 낮은 수준으로 인하할 가능성도 열어놓아야 한다는 견해를 나타냈습니다. 모든 의견은 경제 상황에 대한 조건부 전망임을 다시 한번 강조드립니다."


지난달 27일 금융통화위원회 통화정책방향 결정 회의 후 이창용 한국은행 총재가 밝힌 '금통위원의 향후 3개월 내 조건부 기준금리 전망(포워드 가이던스)'이다. 한은은 전망의 대상 시계를 현행 3개월에서 1년까지 늘리고, 금통위원별로 금리 전망치에 대한 점 2~3개를 제시하는 점도표(dot plot)를 도입하는 방안을 검토하고 있다. 금리 결정에 대한 금통위원의 시각을 더 많이 알게 되는 것인데, 변화를 검토하는 과정에서 한은의 고민은 깊다. 왜일까.


[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은 이창용 한국은행 총재가 15일 오후 서울 중구 한은에서 열린 '2025 한국은행 통화정책 콘퍼런스'에서 환영사를 하고 있다. 한국은행
AD
3개월 내 금리 전망 도입에도…"시계 짧고 구체적 금리 수준 몰라" 한계

한은은 중앙은행이 미래 정책 방향에 대한 정보를 명시적으로 제시하는 포워드 가이던스가 통화정책의 핵심 수단으로 자리 잡으면서, 정책 커뮤니케이션을 점진적으로 강화했다. 2022년 10월부터는 그간의 정성적인 정책 방향 제시에서 벗어나 금통위원의 3개월 내 금리 전망을 정량적으로 제시했다. 이는 시장의 기준금리 기대 형성과 시장금리 변동성 완화에 도움을 준 것으로 평가됐다. 김병국 한은 통화정책국 정책총괄팀장은 15일 한은에서 열린 '통화정책 콘퍼런스'에서 "3개월 내 금리 전망에 예상하지 못한 변화는 시장의 기준금리 기대 변화에 유의한 영향을 미쳤으며, 그 정도도 노르웨이·미국 등 주요국과 유사한 수준으로 나타났다"고 설명했다. 3개월 내 금리 전망이 시장의 기준금리 기대 형성에 영향을 주면서 통화정책방향 결정 당일 단기 시장금리의 변동성도 유의하게 축소됐다는 분석이다.


그러나 개선의 여지는 여전히 남아있다. 금리 전망의 대상 시계가 3개월로 경제전망 시계에 비해 짧다는 점에서다. 김 팀장은 "이는 대외 충격에 민감한 소규모 개방경제의 특성이 일정부분 반영된 결과"라면서도 "경제전망 변화에 상응하는 중장기 정책 기조를 전달하는 데는 어려움이 있을 수 있다"고 짚었다. 실물경제에 더 직접적인 영향을 주는 장기 시장금리에 미치는 효과도 제약될 수 있다는 지적이다. 제시 방식 면에서도 구체적인 금리 수준이 아닌 '가능성'을 제시하는 데 그치고 있다. 미국 연방준비제도(Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 참석자의 점도표를 제시, 보다 명확하게 금리 전망을 제시하는 것과는 대조적이다.


[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은
[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은
더 많은 정보제공 vs 분포 확대 시 혼선 더 커져

이에 한은은 지난해 7월부터 조건부 금리 전망 모의실험을 진행 중이다. 제시 방식 면에서는 금리 전망의 수준과 분포를 한 눈에 보여줄 수 있는 점도표 방식을 테스트하고 있다. 기존엔 방향에 대한 가능성만 보여주던 것을, 금통위원별로 2~3개의 점을 제시해 전망경로의 상·하방 리스크까지 자세히 반영했다. 예를 들어 총재를 제외한 금통위원 6인이 각각 전망에 대한 점을 3개씩 제시해 불확실성을 반영하는 방식에선, 점 18개의 분포를 통해 금리 전망에 대한 다수의 견해를 알 수 있다. 정책 여건의 상·하방 리스크가 반영된 분포 양상 역시 시각적으로 확인할 수 있게 된다. 금리 전망의 시계 측면에서는 최장 1년까지 늘려 테스트하고 있다. 경제전망과의 연계성을 높이고 중장기 시계의 금리 전망을 제시할 수 있도록 하기 위해서다.


이를 통해 얻을 수 있는 효과는 통화정책 예측 가능성을 높일 수 있다는 점이다. 김 팀장은 "전망 시계 확장을 통해 중장기 기대를 보다 효과적으로 관리할 수 있다"며 "복수 전망치 제시 방식을 통해선 금리 전망의 상·하방 리스크와 함께 정책 여건의 불확실성도 전달할 수 있을 것"이라고 내다봤다.


다만 이 과정에서 점도표 분포가 확대되면, 전망에 오히려 혼선을 줄 수 있다. 기준금리 결정과 차이가 발생할 수 있다는 점도 부담이다. 한은이 실시한 설문조사 결과에서도 경제주체들의 기대와 우려가 공존했다. 경제주체들은 시계 확장의 필요성에 공감(83.9%)하면서도, 실제 결정과 전망의 차이가 확대될 가능성에 대해서는 우려(72.0%)를 표했다. 특히 조건부임에도 불구하고 실제 정책 결정과 포워드 가이던스의 차이가 크게 벌어지는 것에 대해서는 부정적인 시각(57.3%)이 적지 않았다.


[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은
'통화정책 내비게이션' 궁극적 목적 "투명성 기반 예측 가능성 높이는 것"

전망 시계 확대와 점도표 도입을 놓고 한은이 하는 핵심적인 고민은 '자동차의 내비게이션이 얼마나 먼 곳까지, 얼마나 자세하게 길을 보여줘야 가장 안전하게 목적지에 도달할 수 있을까' 하는 것이다. 너무 짧은 시야는 충분한 가이드가 되지 못하고, 반대로 너무 먼 미래의 불확실한 정보는 자칫 혼란을 초래할 수 있어서다.


[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은 신성환 한국은행 금융통화위원이 15일 오후 서울 중구 한은에서 열린 '2025 한국은행 통화정책 콘퍼런스'에서 기조연설을 하고 있다. 한국은행

이와 관련해 금통위 내부에서도 구체적인 방식과 관련한 활발한 논의가 이뤄지고 있다. 신성환 금통위원은 통화정책 콘퍼런스에서 "실제 경로와 괴리 발생 시 정책 신뢰도가 저하될 수 있어 신중한 접근이 필요하다"며 "특히 대외 불확실성으로 경제전망 오차가 빈번하게 발생하는 환경에서는 포워드 가이던스가 '조건부'라는 데 대한 시장의 이해가 필수적"이라고 강조했다. 앞서 김종화 금통위원은 "금통위원 간 의견 합치가 어렵다면, 현재의 포워드 가이던스인 3개월 내 금리 전망에 구체적 금리 수준을 포함하는 방안부터 고려할 수 있다"고 밝혔다. 황건일 금통위원은 1년 시계에서 위원 1인당 점 3개를 제시하는 점도표 방식을 선호한다는 견해를 보인 바 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

콘퍼런스에선 학계와 시장 등 '한은 밖 의견'도 다양하게 개진됐다. 박웅용 서울대 경제학부 교수는 "정책기조 전환기 등에 대해 더 충분한 데이터를 확보해 사례분석, 정성분석 등이 추가로 이뤄지면 좋겠다"고 언급했다. 박석길 JP모건 본부장은 더 많은 정보 제공이 시장 참가자의 예측 난이도를 낮추는 데 반드시 기여하는 건 아니라는 점을 짚으며 "(전망 시계 확대와 점도표 도입 등) 변화 시 기존 3개월 포워드 가이던스와 중첩 공개 등을 통해 적응 기간을 줬으면 한다"고 당부했다.




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기