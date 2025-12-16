[BOK포커스]"금통위원 시각 더 많이 공개하면…" 한은 점도표 도입, 핵심 검토 사항은

금통위, 전망 시계 3개월→1년·점도표 도입 검토

통화정책 예측 가능성↑…금리 전망 상·하방 리스크 전달 가능

다만 점도표 분포 확대 시 전망 혼선 키울 수 있어

"충분한 가이드 하면서도 혼란 최소화…적정선 고민"

"저를 제외한 금통위원 여섯 분 중 세 분은 3개월 후에도 2.5% 수준에서 금리를 유지할 가능성이 크다는 의견이었고, 나머지 세 분은 현재보다 낮은 수준으로 인하할 가능성도 열어놓아야 한다는 견해를 나타냈습니다. 모든 의견은 경제 상황에 대한 조건부 전망임을 다시 한번 강조드립니다."

지난달 27일 금융통화위원회 통화정책방향 결정 회의 후 이창용 한국은행 총재가 밝힌 '금통위원의 향후 3개월 내 조건부 기준금리 전망(포워드 가이던스)'이다. 한은은 전망의 대상 시계를 현행 3개월에서 1년까지 늘리고, 금통위원별로 금리 전망치에 대한 점 2~3개를 제시하는 점도표(dot plot)를 도입하는 방안을 검토하고 있다. 금리 결정에 대한 금통위원의 시각을 더 많이 알게 되는 것인데, 변화를 검토하는 과정에서 한은의 고민은 깊다. 왜일까.

이창용 한국은행 총재가 15일 오후 서울 중구 한은에서 열린 '2025 한국은행 통화정책 콘퍼런스'에서 환영사를 하고 있다. 한국은행

3개월 내 금리 전망 도입에도…"시계 짧고 구체적 금리 수준 몰라" 한계

한은은 중앙은행이 미래 정책 방향에 대한 정보를 명시적으로 제시하는 포워드 가이던스가 통화정책의 핵심 수단으로 자리 잡으면서, 정책 커뮤니케이션을 점진적으로 강화했다. 2022년 10월부터는 그간의 정성적인 정책 방향 제시에서 벗어나 금통위원의 3개월 내 금리 전망을 정량적으로 제시했다. 이는 시장의 기준금리 기대 형성과 시장금리 변동성 완화에 도움을 준 것으로 평가됐다. 김병국 한은 통화정책국 정책총괄팀장은 15일 한은에서 열린 '통화정책 콘퍼런스'에서 "3개월 내 금리 전망에 예상하지 못한 변화는 시장의 기준금리 기대 변화에 유의한 영향을 미쳤으며, 그 정도도 노르웨이·미국 등 주요국과 유사한 수준으로 나타났다"고 설명했다. 3개월 내 금리 전망이 시장의 기준금리 기대 형성에 영향을 주면서 통화정책방향 결정 당일 단기 시장금리의 변동성도 유의하게 축소됐다는 분석이다.

그러나 개선의 여지는 여전히 남아있다. 금리 전망의 대상 시계가 3개월로 경제전망 시계에 비해 짧다는 점에서다. 김 팀장은 "이는 대외 충격에 민감한 소규모 개방경제의 특성이 일정부분 반영된 결과"라면서도 "경제전망 변화에 상응하는 중장기 정책 기조를 전달하는 데는 어려움이 있을 수 있다"고 짚었다. 실물경제에 더 직접적인 영향을 주는 장기 시장금리에 미치는 효과도 제약될 수 있다는 지적이다. 제시 방식 면에서도 구체적인 금리 수준이 아닌 '가능성'을 제시하는 데 그치고 있다. 미국 연방준비제도(Fed)가 연방공개시장위원회(FOMC) 참석자의 점도표를 제시, 보다 명확하게 금리 전망을 제시하는 것과는 대조적이다.

더 많은 정보제공 vs 분포 확대 시 혼선 더 커져

이에 한은은 지난해 7월부터 조건부 금리 전망 모의실험을 진행 중이다. 제시 방식 면에서는 금리 전망의 수준과 분포를 한 눈에 보여줄 수 있는 점도표 방식을 테스트하고 있다. 기존엔 방향에 대한 가능성만 보여주던 것을, 금통위원별로 2~3개의 점을 제시해 전망경로의 상·하방 리스크까지 자세히 반영했다. 예를 들어 총재를 제외한 금통위원 6인이 각각 전망에 대한 점을 3개씩 제시해 불확실성을 반영하는 방식에선, 점 18개의 분포를 통해 금리 전망에 대한 다수의 견해를 알 수 있다. 정책 여건의 상·하방 리스크가 반영된 분포 양상 역시 시각적으로 확인할 수 있게 된다. 금리 전망의 시계 측면에서는 최장 1년까지 늘려 테스트하고 있다. 경제전망과의 연계성을 높이고 중장기 시계의 금리 전망을 제시할 수 있도록 하기 위해서다.

이를 통해 얻을 수 있는 효과는 통화정책 예측 가능성을 높일 수 있다는 점이다. 김 팀장은 "전망 시계 확장을 통해 중장기 기대를 보다 효과적으로 관리할 수 있다"며 "복수 전망치 제시 방식을 통해선 금리 전망의 상·하방 리스크와 함께 정책 여건의 불확실성도 전달할 수 있을 것"이라고 내다봤다.

다만 이 과정에서 점도표 분포가 확대되면, 전망에 오히려 혼선을 줄 수 있다. 기준금리 결정과 차이가 발생할 수 있다는 점도 부담이다. 한은이 실시한 설문조사 결과에서도 경제주체들의 기대와 우려가 공존했다. 경제주체들은 시계 확장의 필요성에 공감(83.9%)하면서도, 실제 결정과 전망의 차이가 확대될 가능성에 대해서는 우려(72.0%)를 표했다. 특히 조건부임에도 불구하고 실제 정책 결정과 포워드 가이던스의 차이가 크게 벌어지는 것에 대해서는 부정적인 시각(57.3%)이 적지 않았다.

'통화정책 내비게이션' 궁극적 목적 "투명성 기반 예측 가능성 높이는 것"

전망 시계 확대와 점도표 도입을 놓고 한은이 하는 핵심적인 고민은 '자동차의 내비게이션이 얼마나 먼 곳까지, 얼마나 자세하게 길을 보여줘야 가장 안전하게 목적지에 도달할 수 있을까' 하는 것이다. 너무 짧은 시야는 충분한 가이드가 되지 못하고, 반대로 너무 먼 미래의 불확실한 정보는 자칫 혼란을 초래할 수 있어서다.

신성환 한국은행 금융통화위원이 15일 오후 서울 중구 한은에서 열린 '2025 한국은행 통화정책 콘퍼런스'에서 기조연설을 하고 있다. 한국은행

이와 관련해 금통위 내부에서도 구체적인 방식과 관련한 활발한 논의가 이뤄지고 있다. 신성환 금통위원은 통화정책 콘퍼런스에서 "실제 경로와 괴리 발생 시 정책 신뢰도가 저하될 수 있어 신중한 접근이 필요하다"며 "특히 대외 불확실성으로 경제전망 오차가 빈번하게 발생하는 환경에서는 포워드 가이던스가 '조건부'라는 데 대한 시장의 이해가 필수적"이라고 강조했다. 앞서 김종화 금통위원은 "금통위원 간 의견 합치가 어렵다면, 현재의 포워드 가이던스인 3개월 내 금리 전망에 구체적 금리 수준을 포함하는 방안부터 고려할 수 있다"고 밝혔다. 황건일 금통위원은 1년 시계에서 위원 1인당 점 3개를 제시하는 점도표 방식을 선호한다는 견해를 보인 바 있다.





콘퍼런스에선 학계와 시장 등 '한은 밖 의견'도 다양하게 개진됐다. 박웅용 서울대 경제학부 교수는 "정책기조 전환기 등에 대해 더 충분한 데이터를 확보해 사례분석, 정성분석 등이 추가로 이뤄지면 좋겠다"고 언급했다. 박석길 JP모건 본부장은 더 많은 정보 제공이 시장 참가자의 예측 난이도를 낮추는 데 반드시 기여하는 건 아니라는 점을 짚으며 "(전망 시계 확대와 점도표 도입 등) 변화 시 기존 3개월 포워드 가이던스와 중첩 공개 등을 통해 적응 기간을 줬으면 한다"고 당부했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

