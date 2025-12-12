엔씨소프트, 아이온2 불법 매크로 이용자 5명 고소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업무방해 혐의

"계정 판매·재화 유통 목적으로 게임 경제 시스템 침해"

엔씨소프트는 서울 강남경찰서에 불법 프로그램(매크로) 사용자 5명을 업무방해 혐의로 고소했다고 12일 밝혔다.

이들은 엔씨소프트가 지난달 출시한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'에서 불법 매크로 프로그램을 반복적으로 사용해 게임 내 경제 시스템을 훼손하고, 정상적인 이용자들의 플레이를 방해한 혐의를 받는다.

엔씨소프트는 "피고소인들은 불법 매크로 프로그램 사용뿐 아니라, 계정 판매와 게임 재화 유통 등 사익을 목적으로 게임의 공정성과 경제 시스템을 침해한 정황을 확인했다"며 "정상적인 게임 서비스 및 운영을 방해하는 행위에 해당한다고 판단했다"고 밝혔다.

엔씨소프트 아이온2 이미지. 엔씨소프트

AD

엔씨소프트는 일반 이용자를 보호하기 위해 '아이온2' 출시 이후 총 23회에 걸쳐 7만2621개의 운영 정책 위반 계정에 이용 제한 조치를 시행했다고 밝혔다. 또 지난 9일 제작진의 라이브 방송을 통해 매크로 악용 수위에 따른 추가 조치를 검토하고, 강경한 법적 대응 방침을 안내했다.

엔씨소프트는 "이번 법적 조치에 이어 강도 높은 대응을 지속할 방침"이라면서 "현재도 불법 프로그램 사용이 의심되는 계정을 지속 모니터링 및 분석 중이며, 확인될 경우 추가로 강경한 법적 조치를 취할 계획"이라고 강조했다.

이어 "매크로 등 불법 프로그램 악용에 대한 법적 대응은 대부분의 일반 게임 이용자의 피해를 예방하고, 건전하고 안전한 게임 생태계를 유지하기 위한 필수적인 조치"라고 덧붙였다.





AD

엔씨소프트 관계자는 "불법 프로그램 사용은 반드시 근절되어야 한다"라며 "앞으로도 게임 이용자 보호와 안정적인 게임 서비스 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>