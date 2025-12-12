본문 바로가기
美, '디리스킹 전략'으로 공급망 재편…"韓 물류거점 다변화 시급"

김형민기자

입력2025.12.12 17:28

대한상의, '물류 시장 전망 세미나'
물류 환경 재편 방향과 전망 논의
미국, 중국 의존도 낮춰…물류 구조 재편
동남아·인도·멕시코 등으로 빠르게 분산
"해외 물류 인프라 구축 지원할 정책 필요"

대한상공회의소는 12일 서울 중구 대한상의 의원회의실에서 '2026 물류 시장 전망 세미나'를 열고 글로벌 공급망 변화에 따른 물류 환경 재편 방향과 업종별 전망을 논의했다.


이번 세미나에는 국내 물류 전문가들이 참석해, 미국이 반도체·인공지능(AI) 등 핵심 산업을 중심으로 중국 의존도를 낮추는 '디리스킹 전략'을 강화하고 있다고 진단했다. 이에 따라 기존 미국과 중국 중심이던 글로벌 물류 구조가 동남아, 인도, 멕시코 등으로 빠르게 분산되고 있다고도 분석했다.


실제 중국은 최대 소비 시장인 미국으로의 판로가 막히자 수출 시장과 생산 기반을 아세안(동남아시아국가연합)과 인도 등으로 옮기며 시장 다변화에 나서고 있다. 미국은 공급망 안정성 확보를 위해 수입 경로를 멕시코와 한국·일본·대만 등 동북아 국가로 전환하고 있다.


유엔무역개발회의(UNCTAD) 데이터에 따르면 중국의 대미 수출 비중은 2015년 18.0%에서 2024년 14.7%로 3.3%포인트 하락했지만, 동남아와 인도 비중은 같은 기간 각각 12.2%에서 16.4%, 2.6%에서 3.4%로 증가했다. 미국의 대중 수입 비중도 21.8%에서 13.8%로 줄었고, 멕시코는 최대 수입국으로 올라섰다.


이성우 한국해양수산개발원 선임연구위원은 "공급망이 변화하면 항만·공항·철도·도로를 잇는 물류 네트워크가 함께 재편된다"며 "우리 기업들이 주요 물류거점 확보를 통해 물류비를 낮추고 복잡해진 국제물류 환경에 선제적으로 대응할 수 있도록 정책 지원이 필요하다"고 분석했다.


전문가들은 내년도 물류 시장이 인공지능(AI)·반도체·제약 등 고부가 화물 증가와 전자상거래(이커머스) 성장에 힘입어 전반적으로 완만한 성장 흐름을 이어갈 것으로 내다봤다.


업종별로는 항공 물류가 AI 서버, 반도체, 배터리, 제약 등 고부가 화물 증가로 비교적 긍정적으로 전망됐다. 반면 해운은 선복 과잉으로 저운임 기조가 이어질 것으로 봤다. 육상 물류와 물류창고, 풀필먼트 서비스는 이커머스 성장에 힘입어 완만한 성장세를 이어갈 것으로 예상됐다.


이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "미중 갈등으로 글로벌 공급망이 구조적으로 재편되면서 우리 기업들의 물류거점 다변화가 시급한 만큼, 정부는 해외 물류 인프라 구축 지원에 대한 금융·세제 혜택 등 정책적 뒷받침을 강화해야 한다"고 강조했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
