태신중공업, 효령노인복지타운 후원 물품 전달·배식봉사

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.12 17:28

태신중공업, 효령노인복지타운 후원 물품 전달·배식봉사 담양 소재 태신중공업 임직원들이 광주 효령노인복지타운을 방문해 후원물품 전달식과 배식봉사를 진행했다. 광주 효령노인복지타운 제공
광주 효령노인복지타운은 담양 소재 태신중공업 임직원들이 방문해 후원 물품 전달식과 배식 봉사를 진행했다고 12일 밝혔다


태신중공업은 어르신들의 건강 증진과 복지 향상을 위해 사용해 달라며 한방 수육, 김치, 떡, 귤 등 400만 원 상당의 후원 물품을 기탁했다. 이번 후원은 지역 공동체와 더불어 성장하기 위한 기업의 지속적인 사회공헌 활동의 일환으로 마련됐다.


이날 태신중공업 임직원 10여 명은 효령타운 식당에서 약 800명의 어르신께 특식 점심을 직접 대접하며 배식 봉사에 참여했다. 태신중공업 김대곤 대표의 모친 강순복(82) 어르신도 식당을 방문해 아들의 나눔 활동을 흐뭇하게 바라보며 구수한 가락으로 화답했다.


태신중공업은 2021년 코로나19 확산 당시에도 효령타운에 마스크 600매를 기증해 마스크 대란 해소에 기여하는 등 평소에도 꾸준히 지역 나눔 활동을 실천해 온 기업으로 잘 알려져 있다.


효령노인복지타운은 앞으로도 지역 기업·기관과 협력을 확대해 안정적이고 체계적인 어르신 복지서비스 제공을 위한 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.


정경남 본부장은 "바쁜 일정에도 따뜻한 나눔을 실천해 주신 태신중공업 임직원분들께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 지역사회와 연대하여 어르신 복지 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


김대곤 대표는 "지역 어르신들께 조금이나마 도움이 되고자 임직원들과 함께 방문했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하며 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

