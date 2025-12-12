본문 바로가기
"해누리호 힘찬 출발" 전남 수산계고 실습선 '취항'

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.12 17:24

3천톤급 공동실습선…노후 실습선 한계 해소
전남도교육청 "미래 해양·수산 인재양성 시동"

전남도교육청이 노후 실습선을 대체할 최신예 공동실습선 '해누리호'의 취항과 함께 수산계 고교 학생들의 체계적인 승선 실습 지원에 본격적으로 나선다.


도교육청은 12일 오전 부산해양경찰서 부두에서 '수산계고교 공동실습선 해누리호 취항식'을 열고 본격적인 항해를 시작했다고 밝혔다.


3,000t급 트롤선인 해누리호는 전남·경북·인천·경남·충남 등 5개 시도교육청과 교육부, 해양수산부가 공동으로 건조한 실습선이다. 취항과 동시에 기존 실습선 노후 문제를 해소하고, 실제 선박 수준의 최첨단 교육 환경을 제공할 수 있게 됐다.


이날 취항식에는 황성환 부교육감이 참석해 해양수산부 장관 등 내빈과 함께 테이프 커팅을 진행하며 안전 운항을 기원했다. 완도수산고와 도교육청 관계자들도 현장을 찾아 조타실과 기관실, 안전설비 등 학생들의 실습 공간을 직접 확인했다.


도교육청은 해누리호 취항으로 수산계 고교 학생들이 최신 항해 시스템을 기반으로 한 실무 중심 교육을 받게 되면서, 미래 해양·수산 인재 육성에 한층 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있다.


황성환 부교육감은 "해누리호는 전남 학생들이 더 넓은 바다로 나아가는 실질적 배움터가 될 것"이라며 "직업계고 학생들이 안전한 환경에서 전문 기술을 익히며 경쟁력을 갖춘 인재로 성장하도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

