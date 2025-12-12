본문 바로가기
bar_progress

'트럼프가 석방 요구' 홍콩 반중 언론인 지미 라이 15일 선고

한예주기자

입력2025.12.12 17:20

홍콩 대표 반중 매체 빈과일보 창업자

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 석방을 요구한 것으로 알려진 홍콩 반중 언론인 지미 라이에 대한 홍콩 법원 판단이 오는 15일 내려진다.


12일 홍콩 명보와 성도일보 등에 따르면 홍콩 법원은 15일 오전 10시 지미 라이에 대한 선고 공판을 진행한다.


홍콩의 대표적 반중 매체 빈과일보의 창업자이자 사주였던 지미 라이는 외국 세력과 공모하고 선동적 자료를 출판해 홍콩국가보안법을 위반한 혐의 등으로 2020년 12월 구속기소 됐다.


'트럼프가 석방 요구' 홍콩 반중 언론인 지미 라이 15일 선고 홍콩 반중 언론인 지미 라이의 2021년 모습. 연합뉴스
중국은 2019년 홍콩에서 대규모 반정부 시위가 벌어진 뒤 이를 강력히 통제하기 위해 2020년 6월 홍콩국가보안법을 제정·시행했다. 이 법은 국가 분열, 정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 4개 범죄에 최고 무기징역까지 선고할 수 있도록 규정하고 있다.


지미 라이에 대한 국가보안법 위반 사건 재판은 여러 차례 연기된 끝에 2023년 12월 시작됐고, 156일간의 심리를 거쳐 지난 8월28일 마무리됐다. 그는 국가보안법 위반 혐의 외에도 2019년 불법 집회 주도 혐의로 2021년에 징역 20개월, 빈과일보 사무실을 허가 용도 외 사용한 혐의로 2022년 징역 69개월을 각각 선고받은 바 있다. 그가 1995년 6월 창간한 빈과일보는 중국 당국의 전방위 압박 속에 결국 2021년 6월24일 자진 폐간했다.


트럼프 대통령은 지난 10월 부산에서 열린 미중 정상회담에서 시 주석에 양국 관계와 중국의 대외 이미지 등을 언급하며 지미 라이 석방을 요구한 것으로 전해졌다.


한편 지미 라이의 자녀는 지난 4일 AFP 통신과의 인터뷰에서 고령에 당뇨병을 앓는 그가 폭염에 에어컨도 없는 독방에 수감돼 있다며 "눈에 띄게 체중이 줄고 손톱은 빠지고 치아는 썩어가고 있다"고 전했다. 또 독실한 가톨릭 신자인 그가 종교의식을 수행하지 못하게 방해하고 좋아하는 카레 소스도 일부러 지급하지 않는 등 소소한 괴롭힘을 당하고 있다고 주장했다.


이에 대해 홍콩 정부는 "사실을 왜곡한 것"이라며 지미 라이가 수감 중에도 적절한 치료를 받고 있다고 반박했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

