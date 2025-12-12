올해 AI가 가장 많이 받은 질문…"AI가 무슨 뜻이야?"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가장 많이 재생된 곡은 로제의 '아파트'

'케데헌' OST 3곡도 10위권내 진입

올해 인공지능(AI) 음성 비서 '알렉사'가 가장 많이 받은 질문은 역설적이게도 '인공지능(AI)이 무슨 뜻이야?'인 것으로 드러났다.

11일(현지시간) CNN방송에 따르면 아마존은 최근 각국 사용자들이 자사 AI 음성 비서 '알렉사'에 가장 많이 한 질문을 집계해 발표했다. 그 결과 영국 사용자들은 AI에 AI가 무엇인지를 묻는 말을 가장 많이 한 것으로 나타났다. 또 '계란을 얼마나 오래 삶아야 하나'와 '지구의 지름은 얼마인가' 등 일반 상식 질문도 많았다.

아마존의 인공지능스피커 알렉사

영국 사용자들은 유명인들에 대해 큰 관심을 보인 것으로 나타났다. 특히 축구선수 크리스티아누 호날두, 팝스타 테일러 스위프트, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 재산, 키, 배우자 등에 관해 물어본 것으로 조사됐다. 유명인의 순자산 관련해서는 머스크의 순자산을 궁금해하는 사람이 가장 많았고, 스위프트와 유튜버인 '미스터 비스트(Mr Beast, 본명 지미 도널드슨)'의 순자산을 물은 경우도 다수였다. 유명인의 신장과 관련해서는 할리우드 배우 톰 크루즈에 관한 질문이 가장 많은 것으로 파악됐다.

영국 사용자들이 알렉사에게 가장 많이 재생해달라고 요청한 노래는 블랙핑크 로제와 브루노 마스가 함께 부른 '아파트(APT.)'였다. 이 밖에도 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 오리지널사운드트랙(OST) 중 세 곡이 알렉사를 통해 가장 많이 재생된 곡 상위 10위 안에 들었다.

블랙핑크 로제. 워너뮤직코리아·COLIN TILLEY 제공

이는 호주의 알렉사 사용자들도 마찬가지였다. 호주에서도 알렉사 사용자들이 가장 많이 재생한 곡은 '아파트'였고, 케데헌 OST 중 6곡이 상위 10위 내에 포진했다.

호주 사용자들도 유명인 관련 질문을 많이 했다. 영국과 같이 스위프트, 호날두, 미스터 비스트에 대한 질문이 많았고 팝스타 사브리나 카펜터의 키와 넷플릭스 '기묘한 이야기'에 출연한 배우 핀 울프하드의 배우자에 대한 질문을 한 사람도 여럿이었다. 호주 사용자들이 가장 많이 한 상식 관련 질문은 '잠드는 방법'과 '루빅큐브를 푸는 방법'이었다.





아일랜드에서도 호날두, 스위프트, 축구선수 리오넬 메시 등 유명인 관련 질문을 하는 사용자가 많았고 '비트코인의 가치는 얼마인가', '도널드 트럼프는 몇살인가' 등의 질문도 많이 나왔다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

