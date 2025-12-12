본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

올해 AI가 가장 많이 받은 질문…"AI가 무슨 뜻이야?"

김현정기자

입력2025.12.12 17:40

수정2025.12.12 18:00

시계아이콘00분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

가장 많이 재생된 곡은 로제의 '아파트'
'케데헌' OST 3곡도 10위권내 진입

올해 인공지능(AI) 음성 비서 '알렉사'가 가장 많이 받은 질문은 역설적이게도 '인공지능(AI)이 무슨 뜻이야?'인 것으로 드러났다.


11일(현지시간) CNN방송에 따르면 아마존은 최근 각국 사용자들이 자사 AI 음성 비서 '알렉사'에 가장 많이 한 질문을 집계해 발표했다. 그 결과 영국 사용자들은 AI에 AI가 무엇인지를 묻는 말을 가장 많이 한 것으로 나타났다. 또 '계란을 얼마나 오래 삶아야 하나'와 '지구의 지름은 얼마인가' 등 일반 상식 질문도 많았다.

올해 AI가 가장 많이 받은 질문…"AI가 무슨 뜻이야?" 아마존의 인공지능스피커 알렉사
AD

영국 사용자들은 유명인들에 대해 큰 관심을 보인 것으로 나타났다. 특히 축구선수 크리스티아누 호날두, 팝스타 테일러 스위프트, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 재산, 키, 배우자 등에 관해 물어본 것으로 조사됐다. 유명인의 순자산 관련해서는 머스크의 순자산을 궁금해하는 사람이 가장 많았고, 스위프트와 유튜버인 '미스터 비스트(Mr Beast, 본명 지미 도널드슨)'의 순자산을 물은 경우도 다수였다. 유명인의 신장과 관련해서는 할리우드 배우 톰 크루즈에 관한 질문이 가장 많은 것으로 파악됐다.


영국 사용자들이 알렉사에게 가장 많이 재생해달라고 요청한 노래는 블랙핑크 로제와 브루노 마스가 함께 부른 '아파트(APT.)'였다. 이 밖에도 넷플릭스의 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 오리지널사운드트랙(OST) 중 세 곡이 알렉사를 통해 가장 많이 재생된 곡 상위 10위 안에 들었다.

올해 AI가 가장 많이 받은 질문…"AI가 무슨 뜻이야?" 블랙핑크 로제. 워너뮤직코리아·COLIN TILLEY 제공

이는 호주의 알렉사 사용자들도 마찬가지였다. 호주에서도 알렉사 사용자들이 가장 많이 재생한 곡은 '아파트'였고, 케데헌 OST 중 6곡이 상위 10위 내에 포진했다.


호주 사용자들도 유명인 관련 질문을 많이 했다. 영국과 같이 스위프트, 호날두, 미스터 비스트에 대한 질문이 많았고 팝스타 사브리나 카펜터의 키와 넷플릭스 '기묘한 이야기'에 출연한 배우 핀 울프하드의 배우자에 대한 질문을 한 사람도 여럿이었다. 호주 사용자들이 가장 많이 한 상식 관련 질문은 '잠드는 방법'과 '루빅큐브를 푸는 방법'이었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아일랜드에서도 호날두, 스위프트, 축구선수 리오넬 메시 등 유명인 관련 질문을 하는 사용자가 많았고 '비트코인의 가치는 얼마인가', '도널드 트럼프는 몇살인가' 등의 질문도 많이 나왔다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기