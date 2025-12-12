소상공인 77% "1년새 매출 감소·정체"…경영성과도 난망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한경협, 소상공인 1000명 조사

고정비 부담·경쟁 심화·마케팅 애로

상생 행사 '상생ON페어' 개최

한국경제인협회(한경협)는 지난달 모노리서치에 의뢰해 소상공인 실태 조사(1000명 응답)를 진행한 결과, 10명 중 8명(77.1%)이 지난해와 비교한 올해 예상 매출이 비슷하거나 감소할 것이라고 답했다고 지난 11일 밝혔다.

김창범 한경협 부회장(왼쪽 세번째)과 이병권 중소벤처기업부 2차관(왼쪽 네번째)을 비롯한 내빈들이 11일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '강한 소상공인 상생ON페어'에 참석해 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 소상공인 역량 강화 및 디지털 전환, 글로벌 진출 등 대한민국을 대표하는 ‘K-소상공인’ 성장 기반 조성을 위해 마련되었다. 네이버·카카오·아마존·쇼피 등 주요 글로벌 플랫폼 기업이 참여해 소상공인 상생 생태계 조성을 위한 ‘성장사다리’ 역할을 수행한다. 한국경제인협회

경기 불황이 장기화되면서 우리나라 소상공인들이 몸소 느끼는 경영 환경이 지난해에 비해 전반적으로 약해진 것으로 풀이된다.

올해 이익, 성장률 등 경영성과와 전망에 대한 물음에도 절반 가까이(46.5%)가 나빠졌을 것으로 답했다. '다소 악화'는 27.3%, '매우 악화'는 19.2%였다. 경영 성과가 좋아졌다는 응답은 19.8%(다소 개선 16.3%, 매우 개선 3.5%)에 그쳤다.

성과 악화 배경으로는 원자재·임대료 부담 증가(39.3%), 세금 부담(21%), 수수료·물류비 부담(14.9%) 등이 꼽혔다. 소상공인에게 경영상의 가장 큰 어려움을 묻자 인건비·임대료 등 고정비 부담(43.4%), 경쟁 심화(25.4%), 마케팅·홍보 어려움(17.1%)이라는 답이 많았다.

소상공인 가운데 온라인 셀러·글로벌 진출형의 경우 마케팅·홍보 어려움(각 39.2%·32.1%)을 특히 많이 꼽았다. 온라인 플랫폼 입점 시 가장 큰 어려움으로는 높은 수수료·광고비가 48.1%로 가장 많았다. 이어 노출 알고리즘·정책 변화 대응 어려움(15.9%), 고객 응대·리뷰 관리 어려움(13.3%) 등이었다.

플랫폼에 바라는 실질적 지원으로는 마케팅·광고비 공동 지원이 35.6%로 가장 많았다. 또 물류·배송망 공동 활용(풀필먼트 포함)(16%), 국내외 플랫폼 입점 연계(15.2%), 인공지능(AI)·디지털 기술 교육 및 솔루션(14%) 등이 꼽혔다.

정부와 지방자치단체에 바라는 지원 정책은 임대료·인건비 등 경영비용 완화가 33.4%로 가장 많았다. 이어 세제·규제 완화(21%), 온라인 판로·마케팅 지원(14%), 법률·세무·인증 등 전문가 컨설팅(13.6%) 등 순이었다.

한경협은 이처럼 경영 부담이 심화하는 소상공인들의 글로벌 온라인 판로 개척과 마케팅, 디지털 역량 강화 등을 돕는 민관 합동 상생 행사 '강한 소상공인 상생ON페어'를 11∼12일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열었다.

행사는 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단과 국내외 플랫폼인 네이버, 카카오, 아마존이 공동 주최했다. 동남아 지역 1위 플랫폼인 쇼피도 참여했다.

김창범 한경협 상근부회장은 "소상공인은 국가 경제의 뿌리이자 미래의 중견·대기업으로 성장할 주역으로 정부와 경제계가 함께 책임감을 갖고 지원해야 한다"며 "이들이 플랫폼 수수료·광고비 부담, AI 기술 활용의 어려움을 겪고 있는 만큼 정부와 플랫폼 기업이 지혜를 모아 실질적인 해결책을 마련해야 한다"고 말했다.





중기부 이병권 제2차관은 "이번 행사는 성장 잠재력 있는 소상공인이 가속 성장할 수 있는 성장 사다리를 정부와 대기업, 플랫폼 기업이 함께 마련하고 응원하는 상생 경제의 이정표"라며 "우리 경제의 뿌리인 소상공인이 글로벌 경쟁력을 갖춘 'K-소상공인'으로 도약할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.





