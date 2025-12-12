본문 바로가기
대진대-몽골 도르노드주, 국제 교육 협력 강화 위한 방문 행사 개최

이종구기자

입력2025.12.12 16:58

학생 교류·공동연구·행정 협력 등
다층적 국제 교육 네트워크 구축 모색

대진대학교(총장 장석환)는 12일 몽골 도르노드주 대표단을 초청해 국제 교육 협력 강화를 위한 방문 행사를 대진대학교 영빈실에서 개최하고, 학생 교류 및 연구 협력 확대 방안을 논의했다. 이날 행사에는 장석환 총장을 비롯한 국제교육팀 관계자와 도르노드주 주지사 등 몽골 교육·행정 관계자로 구성된 대표단이 참석했다.

대진대학교(총장 장석환)가 12일 몽골 도르노드주 대표단을 초청해 국제 교육 협력 강화를 위한 방문 행사를 대진대학교 영빈실에서 개최하고 있다. 대진대학교 제공
이번 방문 행사는 지난 7월 연천군 탄소중립지원센터(센터장 전미애 교수)가 도르노드주 초이발산시·바양동 솜을 방문해 기후·환경 협력 협약을 체결한 것을 계기로, 협력 범위를 대학과 지역 차원의 교육·연구 교류로 확장하는 자리로 마련됐다. 양측은 기존 기후·환경 협력 성과를 토대로 교육, 학술, 인적 교류를 아우르는 중장기 파트너십 구축 방향을 공유했다.


향후 체결할 협약에는 △학생 교류 및 유학 프로그램 활성화 △공동 연구 및 학술 교류 확대 △교육 역량 강화 및 행정 협력 체계 구축 등이 포함될 예정이다. 양측은 유학 프로그램, 교환학생 제도, 단기 연수 등 다양한 국제 교육 프로그램을 운영해 학생들에게 보다 폭넓은 글로벌 학습 기회를 제공한다는 계획이다.


또한 교육·과학·기술·인문사회 등 여러 분야에서 공동 연구를 추진하고, 세미나와 학술대회를 공동 개최해 학문적 경쟁력 강화에 나설 방침이다. 아울러 지역사회 발전과 지속가능한 교육 생태계 구축을 위해 지방정부·대학 간 행정 협력도 단계적으로 추진하기로 했다.


공식 논의 이후에는 도르노드주 교사 및 학생들과의 환영 행사가 이어졌다. 대진대학교 재학생과 몽골 방문단은 전공·진로·문화 등을 주제로 자유롭게 소통하며 향후 교류 프로그램에 대한 기대감을 나눴다.


장석환 총장은 "이번 도르노드주 대표단 방문이 대진대학교 국제 교육 협력 네트워크를 한층 강화하고, 몽골을 비롯한 중앙아시아 지역으로 글로벌 교육 기반을 넓히는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다. 도르노드주 주지사는 "대진대학교와의 협력은 도르노드주 청년들에게 더 넓은 배움의 기회를 제공하는 의미 있는 출발점"이라며 "학생 교류와 공동 연구가 양 지역의 상생 발전으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.


대진대학교는 앞으로도 국제교육 교류와 연구 협력을 적극 확대해 지역과 대학의 글로벌 경쟁력을 높이고, 지속가능한 국제 협력 모델을 구축해 나간다는 방침이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

