"전남교육의 등불"…올해의 교육상 5人 탄생

호남취재본부 이준경기자

입력2025.12.12 17:04

김대중 교육감 "미래 비추는 희망의 등불"

전남도교육청이 12일 청사 대회의실에서 '제45회 전라남도교육상 시상식'을 열고 올해 수상자로 선정된 5명에게 표창장과 부상을 수여했다. 교육공동체 발전에 헌신해온 이들의 공적은 청사 1층 '명예의 전당'에도 새롭게 헌액됐다.


전라남도교육상은 '전남교육감 표창 등에 관한 조례'에 근거해 전남 교육 발전에 뚜렷한 공을 세운 도민에게 수여하는 상으로, 매년 최대 5명을 선정한다.

"전남교육의 등불"…올해의 교육상 5人 탄생 전남도교육청이 '제45회 전라남도교육상 시상식'을 열고 올해 수상자로 선정된 5명에게 표창장과 부상을 수여했다. 전남도교육청 제공
올해 수상의 영예는 채정화 목포서산초 교장, 김승희 전 전남교육연구정보원장, 조병연 전 화순중 교장, 박현숙 신북초 행정실장, 오경규 빛가람종합병원 병원장에게 돌아갔다.


채정화 교장은 공모교장 재직 기간 사람 중심 교육철학을 바탕으로 학생 성장 지원체계를 강화하고, 지역·해양 자원을 활용한 특색교육을 통해 작은학교의 강점을 살린 맞춤형 교육환경을 구축한 점이 높이 평가됐다.


김승희 전 원장은 교육국장과 연구정보원장으로 있으면서 학생 중심의 맞춤형 교육행정 기반을 마련했다. 학교폭력 예방과 기초학력 향상, 교원 복지 확대 등 정책 실효성을 높였고, 정보시스템 개선을 통해 행정 효율화에도 기여했다.


조병연 전 교장은 중등교원 승진 제출서류 자동화 프로그램 '딸깍발이'를 직접 개발·보급해 인사행정에 혁신을 불러왔다. 이 프로그램은 현재까지도 현장에서 널리 활용되며 교원 업무 부담을 크게 줄이고 있다.


박현숙 행정실장은 교육행정의 전문성을 바탕으로 학교 운영 안정화를 이끌었다. 전남교육청공무원노조 위원장과 전국공무원노동조합 부위원장을 역임하며 조직 소통과 직원 권익 향상에도 앞장섰다.


오경규 병원장은 40여 년 동안 지역 보건과 교육 협력에 힘쓴 의료인으로, 학생·교직원·지역민이 안전하고 건강한 환경에서 생활할 수 있도록 다양한 공익활동을 이어오며 지역 정주여건 개선에 기여했다.


김대중 교육감은 "수상자들은 전남교육의 현재를 지탱하고 미래를 밝히는 든든한 주역들"이라며 "지역과 세계가 함께하는 글로컬 전남교육의 동반자로서 앞으로도 함께 힘을 모아달라"고 말했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

